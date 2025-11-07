Рейтинг@Mail.ru
Над тремя российскими регионами сбили 11 украинских дронов - РИА Новости, 07.11.2025
21:21 07.11.2025
Над тремя российскими регионами сбили 11 украинских дронов
Над тремя российскими регионами сбили 11 украинских дронов - РИА Новости, 07.11.2025
Над тремя российскими регионами сбили 11 украинских дронов
Дежурные средства российской ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.11.2025
безопасность
курская область
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
курская область
белгородская область
безопасность, курская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Курская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над тремя российскими регионами сбили 11 украинских дронов

ПВО сбила 11 украинских БПЛА над Белгородской, Брянской и Курской областями,

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор-М2У"
Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор-М2У - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор-М2У". Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ.
"Седьмого ноября т. г. по состоянию на 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА – над территорией Белгородской области, три БПЛА – над территорией Курской области и три БПЛА – над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Силы ПВО за ночь сбили 64 украинских беспилотника
БезопасностьКурская областьБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
