https://ria.ru/20251107/drony-2053562762.html
Над тремя российскими регионами сбили 11 украинских дронов
Над тремя российскими регионами сбили 11 украинских дронов - РИА Новости, 07.11.2025
Над тремя российскими регионами сбили 11 украинских дронов
Дежурные средства российской ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T21:21:00+03:00
2025-11-07T21:21:00+03:00
2025-11-07T21:21:00+03:00
безопасность
курская область
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793909987_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_198514f225fed7bab0c6e8567d8920d9.jpg
https://ria.ru/20251103/pvo-2052584382.html
курская область
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793909987_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9c2ec957e25586bb3e6cd4d902e2b7b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Курская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над тремя российскими регионами сбили 11 украинских дронов
ПВО сбила 11 украинских БПЛА над Белгородской, Брянской и Курской областями,