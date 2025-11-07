https://ria.ru/20251107/dron-2053503411.html
Замглавы белгородского села ранена при атаке дрона ВСУ на автомобиль
Замглавы белгородского села ранена при атаке дрона ВСУ на автомобиль
Заместитель главы Колосковской администрации Валуйского округа Юлия Ломонос ранена в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль, сообщает губернатор Белгородской... РИА Новости, 07.11.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
Замглавы белгородского села ранена при атаке дрона ВСУ на автомобиль
