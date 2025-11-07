Рейтинг@Mail.ru
Замглавы белгородского села ранена при атаке дрона ВСУ на автомобиль
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:11 07.11.2025 (обновлено: 18:13 07.11.2025)
Замглавы белгородского села ранена при атаке дрона ВСУ на автомобиль
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Замглавы белгородского села ранена при атаке дрона ВСУ на автомобиль

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадала чиновница

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки дрона ВСУ на автомобиль. 7 ноября 2025
Последствия атаки дрона ВСУ на автомобиль. 7 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки дрона ВСУ на автомобиль. 7 ноября 2025
БЕЛГОРОД, 7 ноя - РИА Новости. Заместитель главы Колосковской администрации Валуйского округа Юлия Ломонос ранена в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«
"В селе Посохово Валуйского округа дрон ВСУ атаковал автомобиль. Ранена заместитель главы Колосковской территориальной администрации Ломонос Юлия Николаевна. Женщину с минно-взрывной травмой и ранением мягких тканей головы доставили в Валуйскую ЦРБ. Медицинская помощь оказана, лечение продолжит в амбулаторных условиях", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что транспортное средство повреждено.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
После атаки дрона ВСУ в Белгородской области погиб водитель
5 ноября, 18:21
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
