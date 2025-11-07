Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при ударе беспилотника пострадали два человека
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:11 07.11.2025
В Белгородской области при ударе беспилотника пострадали два человека
В Белгородской области при ударе беспилотника пострадали два человека
Два мирных жителя пострадали в результате удара беспилотника ВСУ на территории объекта в посёлке Пролетарский Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 07.11.2025
В Белгородской области при ударе беспилотника пострадали два человека

В Ракитянском районе Белгородской области при атаке дрона пострадали 2 человека

Автомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
БЕЛГОРОД, 7 ноя - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате удара беспилотника ВСУ на территории объекта в посёлке Пролетарский Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«

"В посёлке Пролетарский Ракитянского района беспилотник сдетонировал на территории одного из объектов. Двое мужчин попутным транспортом были доставлены в Ракитянскую ЦРБ. У одного пострадавшего осколочное ранение спины, у второго — осколочное ранение бедра", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в настоящее время один мужчина продолжает получать медицинскую помощь на месте, второго медики транспортируют в городскую больницу №2 города Белгорода.
