https://ria.ru/20251107/dron-2053445701.html
В Белгородской области при ударе беспилотника пострадали два человека
В Белгородской области при ударе беспилотника пострадали два человека - РИА Новости, 07.11.2025
В Белгородской области при ударе беспилотника пострадали два человека
Два мирных жителя пострадали в результате удара беспилотника ВСУ на территории объекта в посёлке Пролетарский Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T14:11:00+03:00
2025-11-07T14:11:00+03:00
2025-11-07T14:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
ракитянский район
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:165:3076:1895_1920x0_80_0_0_833d2960e177744ccdb303743d3b5650.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
ракитянский район
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_7a7f8193edcc0e8dc070566c7aeddcab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, ракитянский район, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Ракитянский район, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при ударе беспилотника пострадали два человека
В Ракитянском районе Белгородской области при атаке дрона пострадали 2 человека