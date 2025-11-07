Рейтинг@Mail.ru
В "Домодедово" вернули бесплатные курительные комнаты
11:52 07.11.2025
В "Домодедово" вернули бесплатные курительные комнаты
В "Домодедово" вернули бесплатные курительные комнаты
В "Домодедово" вернули бесплатные курительные комнаты
Бесплатные курительные комнаты вновь открылись в зоне внутренних вылетов аэропорта "Домодедово", сообщил РИА Новости официальный представитель аэропорта Сергей... РИА Новости, 07.11.2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Россия, Сергей Стариков, Домодедово (аэропорт)
"Домодедово" открыл бесплатные курительные комнаты в зоне внутренних вылетов

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкМосковский международный аэропорт "Домодедово"
Московский международный аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Московский международный аэропорт "Домодедово". Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Бесплатные курительные комнаты вновь открылись в зоне внутренних вылетов аэропорта "Домодедово", сообщил РИА Новости официальный представитель аэропорта Сергей Стариков.
"Домодедово" приняло решение открыть ранее законсервированные курительные комнаты, расположенные в зоне внутренних вылетов. Таким образом, открыто две комнаты на пути следования пассажиров к телетрапам и одна на нулевом этаже в зоне выхода пассажиров к автобусам", - рассказал он.
Все открытые курительные комнаты в "Домодедово" оборудованы мощными фильтрами, которые защитят некурящих пассажиров от табачного дыма. "Также этот шаг полностью исключит случаи, когда пассажиры тайно курили в туалетах", - пояснил в комментарии РИА Новости официальный представитель аэропорта.
"Домодедово" – один из крупнейших аэропортов московского авиационного узла. Из аэропорта "Домодедово" выполняются рейсы по более чем 80 направлениям внутри России и за рубеж. Общая площадь пассажирской терминальной инфраструктуры насчитывает почти 500 тысяч квадратных метров.
Россия, Сергей Стариков, Домодедово (аэропорт)
 
 
