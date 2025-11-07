В "Домодедово" вернули бесплатные курительные комнаты

Все открытые курительные комнаты в "Домодедово" оборудованы мощными фильтрами, которые защитят некурящих пассажиров от табачного дыма. "Также этот шаг полностью исключит случаи, когда пассажиры тайно курили в туалетах", - пояснил в комментарии РИА Новости официальный представитель аэропорта.