В "Домодедово" вернули бесплатные курительные комнаты
7 ноября 2025
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Бесплатные курительные комнаты вновь открылись в зоне внутренних вылетов аэропорта "Домодедово", сообщил РИА Новости официальный представитель аэропорта Сергей Стариков.
"Домодедово
" приняло решение открыть ранее законсервированные курительные комнаты, расположенные в зоне внутренних вылетов. Таким образом, открыто две комнаты на пути следования пассажиров к телетрапам и одна на нулевом этаже в зоне выхода пассажиров к автобусам", - рассказал он.
Все открытые курительные комнаты в "Домодедово" оборудованы мощными фильтрами, которые защитят некурящих пассажиров от табачного дыма. "Также этот шаг полностью исключит случаи, когда пассажиры тайно курили в туалетах", - пояснил в комментарии РИА Новости официальный представитель аэропорта.
"Домодедово" – один из крупнейших аэропортов московского авиационного узла. Из аэропорта "Домодедово" выполняются рейсы по более чем 80 направлениям внутри России
и за рубеж. Общая площадь пассажирской терминальной инфраструктуры насчитывает почти 500 тысяч квадратных метров.