Умер американский ученый Джеймс Уотсон, открывший структуру ДНК
Наука
 
23:48 07.11.2025
Умер американский ученый Джеймс Уотсон, открывший структуру ДНК
Умер американский ученый Джеймс Уотсон, открывший структуру ДНК
Умер американский ученый Джеймс Уотсон, открывший структуру ДНК

Нобелевский лауреат по физиологии и медицине, первооткрыватель структуры ДНК доктор Джеймс Уотсон. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Американский ученый Джеймс Уотсон, открывший вместе с Фрэнсисом Криком и Морисом Уилкинсом структуру ДНК, скончался в возрасте 97 лет, сообщает газета New York Times со ссылкой на его сына Дункана.
"Джеймс Уотсон, вошедший в пантеон науки в возрасте 25 лет, когда он принял участие в открытии структуры ДНК – одном из самых значительных открытый в истории науки – скончался в четверг… Ему было 97 лет", - говорится в сообщении газеты.
Как отмечает издание, одной только роли в расшифровке ДНК хватило бы, чтобы сделать его одним из самых важных ученых XX века, однако впоследствии он также возглавил проект "Геном человека".
Уотсон ушел в отставку в 1993 году, став главой лаборатории в Колд-Спринг-Харбор.
 
Наука Джеймс Уотсон В мире
 
 
