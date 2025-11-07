Умер американский ученый Джеймс Уотсон, открывший структуру ДНК

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Американский ученый Джеймс Уотсон, открывший вместе с Фрэнсисом Криком и Морисом Уилкинсом структуру ДНК, скончался в возрасте 97 лет, сообщает газета New York Times со ссылкой на его сына Дункана.

"Джеймс Уотсон, вошедший в пантеон науки в возрасте 25 лет, когда он принял участие в открытии структуры ДНК – одном из самых значительных открытый в истории науки – скончался в четверг… Ему было 97 лет", - говорится в сообщении газеты.

Как отмечает издание, одной только роли в расшифровке ДНК хватило бы, чтобы сделать его одним из самых важных ученых XX века, однако впоследствии он также возглавил проект "Геном человека".