Группировка "Днепр" уничтожила до 455 украинских военных за неделю

В Минобороны уточнили, что потери ВСУ составили до 455-ти военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 75 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены 37 станций радиоэлектронной борьбы, 27 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.