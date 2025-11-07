Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Днепр" уничтожила до 455 украинских военных за неделю
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07.11.2025
Группировка "Днепр" уничтожила до 455 украинских военных за неделю
Группировка "Днепр" уничтожила до 455 украинских военных за неделю
Группировка "Днепр" уничтожила до 455 украинских военнослужащих, 4 боевые бронемашины и 75 автомобилей за неделю, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.11.2025
Группировка "Днепр" уничтожила до 455 украинских военных за неделю

Российский военный
Российский военный. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Группировка "Днепр" уничтожила до 455 украинских военнослужащих, 4 боевые бронемашины и 75 автомобилей за неделю, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ", - следует из сообщения МО.
В Минобороны уточнили, что потери ВСУ составили до 455-ти военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 75 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены 37 станций радиоэлектронной борьбы, 27 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
Российские военнослужащие
ВС России нанесли удары возмездия в ответ на террористические атаки ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
 
