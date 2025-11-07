https://ria.ru/20251107/dnepr-2053415271.html
Группировка "Днепр" уничтожила до 455 украинских военных за неделю
Группировка "Днепр" уничтожила до 455 украинских военных за неделю
Группировка "Днепр" уничтожила до 455 украинских военных за неделю
Группировка "Днепр" уничтожила до 455 украинских военнослужащих, 4 боевые бронемашины и 75 автомобилей за неделю, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.11.2025
Группировка "Днепр" уничтожила до 455 украинских военных за неделю
