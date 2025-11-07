Нидерландские "Демократы 66" победили на выборах в парламент

ГААГА, 7 ноя - РИА Новости. Избирательный совет Нидерландов в пятницу подтвердил победу социально-либеральной партии "Демократы 66" (D66) на внеочередных выборах в парламент страны: она обогнала крайне правую Партию свободы (PVV) на 29 688 голосов, однако обе партии получили по 26 мест в законодательном органе.

Партия свободы " получает 1 760 966 голосов, "Зеленые левые"/Партия труда - 1 352 163 голоса, Народная партия за свободу и демократию - 1 505 829 голосов... "Демократы 66" - 1 790 634 голоса", - сообщил председатель Избирательного совета Вим Кайкен, оглашая окончательные результаты выборов. Трансляция ведется на сайте парламента.

Тем не менее, "Демократы 66" не получили дополнительного места в парламенте. И "Демократам 66" (D66), и крайне правой Партии свободы (PVV) досталось по 26 мест в парламенте.

На третьем месте - право-либеральная Народная партия за свободу и демократию (VVD) с 22 мандатами, левый блок "Зеленые левые"/Партия труда (GroenLinks-PvdA) набрал 20 мест, "Христианско-демократический призыв" (CDA) - 18.

Партии консервативных либералов JA21 досталось девять депутатских мандатов. Крайне правая партия "Форум за демократию" (FvD) – единственная партия в парламенте, выступающая за нормализацию отношений с Россией и отмену антироссийских санкций, получила семь мест, социально-консервативная партия "Фермерско-гражданское движение" (BBB) - четыре.

Досрочные выборы в парламент Нидерландов прошли 29 октября. В них приняли участие 27 политических партий. Итоговая явка избирателей составила 78,4%.