Рейтинг@Mail.ru
Нидерландские "Демократы 66" победили на выборах в парламент - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:23 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/demokraty-2053429490.html
Нидерландские "Демократы 66" победили на выборах в парламент
Нидерландские "Демократы 66" победили на выборах в парламент - РИА Новости, 07.11.2025
Нидерландские "Демократы 66" победили на выборах в парламент
Избирательный совет Нидерландов в пятницу подтвердил победу социально-либеральной партии "Демократы 66" (D66) на внеочередных выборах в парламент страны: она... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T13:23:00+03:00
2025-11-07T13:23:00+03:00
в мире
нидерланды
россия
партия свободы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149539/95/1495399531_0:153:5184:3069_1920x0_80_0_0_dfa3a29455906d4a2c17953b1b84b02e.jpg
https://ria.ru/20251104/kitaj-2052731449.html
https://ria.ru/20251103/niderlandy-2052656251.html
https://ria.ru/20251028/niderlandy-2051138903.html
нидерланды
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149539/95/1495399531_444:0:4740:3222_1920x0_80_0_0_0abcd05353f452918c1711e27166f71d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нидерланды, россия, партия свободы
В мире, Нидерланды, Россия, Партия Свободы
Нидерландские "Демократы 66" победили на выборах в парламент

Избирательный совет Нидерландов подтвердил победу "Демократов 66" на выборах

© AP Photo / Peter DejongЗдание парламента Нидерландов в Гааге
Здание парламента Нидерландов в Гааге - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Peter Dejong
Здание парламента Нидерландов в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГААГА, 7 ноя - РИА Новости. Избирательный совет Нидерландов в пятницу подтвердил победу социально-либеральной партии "Демократы 66" (D66) на внеочередных выборах в парламент страны: она обогнала крайне правую Партию свободы (PVV) на 29 688 голосов, однако обе партии получили по 26 мест в законодательном органе.
"Партия свободы" получает 1 760 966 голосов, "Зеленые левые"/Партия труда - 1 352 163 голоса, Народная партия за свободу и демократию - 1 505 829 голосов... "Демократы 66" - 1 790 634 голоса", - сообщил председатель Избирательного совета Вим Кайкен, оглашая окончательные результаты выборов. Трансляция ведется на сайте парламента.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Китай надеется, что Нидерланды прекратят вмешательство в дела компаний
4 ноября, 09:36
Тем не менее, "Демократы 66" не получили дополнительного места в парламенте. И "Демократам 66" (D66), и крайне правой Партии свободы (PVV) досталось по 26 мест в парламенте.
На третьем месте - право-либеральная Народная партия за свободу и демократию (VVD) с 22 мандатами, левый блок "Зеленые левые"/Партия труда (GroenLinks-PvdA) набрал 20 мест, "Христианско-демократический призыв" (CDA) - 18.
Партии консервативных либералов JA21 досталось девять депутатских мандатов. Крайне правая партия "Форум за демократию" (FvD) – единственная партия в парламенте, выступающая за нормализацию отношений с Россией и отмену антироссийских санкций, получила семь мест, социально-консервативная партия "Фермерско-гражданское движение" (BBB) - четыре.
Здание правительства Бинненхоф в Гааге - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Нидерланды вернут Египту украденную 3500-летнюю реликвию
3 ноября, 17:14
Досрочные выборы в парламент Нидерландов прошли 29 октября. В них приняли участие 27 политических партий. Итоговая явка избирателей составила 78,4%.
На парламентских выборах в Нидерландах применяется пропорциональная избирательная система с "открытыми" списками кандидатов в рамках 20 избирательных округов. Таким образом, любая партия, набравшая не менее 0,67% голосов, получает место в парламенте. Для получения парламентского большинства партия должна получить 76 депутатских мест из 150. Поскольку в парламенте представлены десять или более фракций, такая фрагментация делает практически невозможным получение одной партией 76 мест. Поэтому для получения большинства в парламенте Нидерландов необходима коалиция с участием нескольких партий.
Амстердам - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В Нидерландах готовятся к потенциальной войне НАТО с Россией
28 октября, 12:25
 
В миреНидерландыРоссияПартия Свободы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала