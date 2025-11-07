Эксперты посчитали, сколько потеряет Аргентина, если не вступит в БРИКС

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 ноя - РИА Новости. Отказ от вступления Аргентины в БРИКС стоит ей около 1% ВВП в год в виде упущенных инвестиций и торговых возможностей, сообщили РИА Новости члены Национального комитета БРИКС (CoNaB).

CoNaB - это организация, которая содействует изучению блока БРИКС и выступает за участие Аргентины в этом объединении.

"До отказа от вступления в БРИКС уровень торговли Аргентины со странами БРИКС превышал 30 миллиардов долларов в год. Китай является вторым по величине торговым партнером (Аргентины - ред.) после Бразилии . Членство создало бы условия для удвоения или утроения этого показателя в течение десятилетия", - отметили президент организации Эрнандо Клейманс и секретарь Хулио Фернандес Барайбар.

Решив не быть членом БРИКС, Аргентина, таким образом, отказалась от кредитного портфеля Нового банка развития , который легко мог бы обеспечить финансирование критически важной инфраструктуры.

"Конкретный пример: был упущен кредит в размере 1 миллиарда долларов, выдачу которого рассматривал НБР для проектов в области возобновляемых источников энергии в Аргентине, но который был приостановлен после выхода из группы", - отметили эксперты.

"Экономисты дали приблизительные оценки. Совокупное годовое воздействие (включая торговлю, финансирование и инвестиции) может составить от 0,5% до 1,5% годового ВВП. Для сравнения: ВВП Аргентины в 2023 году составил приблизительно 630 миллиардов долларов США (по официальному обменному курсу). Потеря 1% ВВП эквивалентна примерно 6,3 миллиарда долларов в год упущенных возможностей роста, торговли и финансирования", - отметили члены комитета.

По их мнению, "выход из БРИКС был не потерей денег, а стратегическим отказом от экосистемы возможностей". Решение президента Хавьера Милея означает, что "Аргентина перестанет быть стратегическим партнером в одном из самых динамичных экономических альянсов мира и станет маргинальным игроком, добровольно отказавшимся от этого объединения", отметили эксперты.