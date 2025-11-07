Рейтинг@Mail.ru
Эксперты посчитали, сколько потеряет Аргентина, если не вступит в БРИКС - РИА Новости, 07.11.2025
23:22 07.11.2025
Эксперты посчитали, сколько потеряет Аргентина, если не вступит в БРИКС
Эксперты посчитали, сколько потеряет Аргентина, если не вступит в БРИКС - РИА Новости, 07.11.2025
Эксперты посчитали, сколько потеряет Аргентина, если не вступит в БРИКС
Отказ от вступления Аргентины в БРИКС стоит ей около 1% ВВП в год в виде упущенных инвестиций и торговых возможностей, сообщили РИА Новости члены Национального... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T23:22:00+03:00
2025-11-07T23:22:00+03:00
в мире
аргентина
сша
китай
брикс
новый банк развития
аргентина
сша
китай
в мире, аргентина, сша, китай, брикс, новый банк развития
В мире, Аргентина, США, Китай, БРИКС, Новый банк развития
Эксперты посчитали, сколько потеряет Аргентина, если не вступит в БРИКС

CoNaB: отказ Аргентины от БРИКС стоит ей 1% ВВП в год в виде упущенной выгоды

© AP Photo / Jose Luis MaganaХавьер Милей
Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Хавьер Милей. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 8 ноя - РИА Новости. Отказ от вступления Аргентины в БРИКС стоит ей около 1% ВВП в год в виде упущенных инвестиций и торговых возможностей, сообщили РИА Новости члены Национального комитета БРИКС (CoNaB).
CoNaB - это организация, которая содействует изучению блока БРИКС и выступает за участие Аргентины в этом объединении.
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Участница форума БРИКС надеется на присоединение Аргентины к объединению
1 ноября, 21:05
"До отказа от вступления в БРИКС уровень торговли Аргентины со странами БРИКС превышал 30 миллиардов долларов в год. Китай является вторым по величине торговым партнером (Аргентины - ред.) после Бразилии. Членство создало бы условия для удвоения или утроения этого показателя в течение десятилетия", - отметили президент организации Эрнандо Клейманс и секретарь Хулио Фернандес Барайбар.
Решив не быть членом БРИКС, Аргентина, таким образом, отказалась от кредитного портфеля Нового банка развития, который легко мог бы обеспечить финансирование критически важной инфраструктуры.
"Конкретный пример: был упущен кредит в размере 1 миллиарда долларов, выдачу которого рассматривал НБР для проектов в области возобновляемых источников энергии в Аргентине, но который был приостановлен после выхода из группы", - отметили эксперты.
"Экономисты дали приблизительные оценки. Совокупное годовое воздействие (включая торговлю, финансирование и инвестиции) может составить от 0,5% до 1,5% годового ВВП. Для сравнения: ВВП Аргентины в 2023 году составил приблизительно 630 миллиардов долларов США (по официальному обменному курсу). Потеря 1% ВВП эквивалентна примерно 6,3 миллиарда долларов в год упущенных возможностей роста, торговли и финансирования", - отметили члены комитета.
По их мнению, "выход из БРИКС был не потерей денег, а стратегическим отказом от экосистемы возможностей". Решение президента Хавьера Милея означает, что "Аргентина перестанет быть стратегическим партнером в одном из самых динамичных экономических альянсов мира и станет маргинальным игроком, добровольно отказавшимся от этого объединения", отметили эксперты.
Таким образом, несмотря на существование многополярного мира, президент Аргентины предпочел сделать ставку исключительно на США и Израиль, отказавшись от сближения с другими центрами силы, отметили они.
Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
"Шоковая терапия": как Хавьер Милей экономику Аргентины до рецессии довел
12 декабря 2024, 05:24
 
В миреАргентинаСШАКитайБРИКСНовый банк развития
 
 
