МАК объяснил дезорганизацию экипажа севшего на кукурузном поле А321
МАК объяснил дезорганизацию экипажа севшего на кукурузном поле А321
МАК: экипаж севшего на поле A321 растерялся из-за отличия ситуации с учебной
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Экипаж Airbus A321 "Уральских авиалиний", севший на кукурузное поле в Подмосковье в 2019 году, был дезорганизован из-за отличия ситуации от отрабатываемых на тренажерах, указано в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
"(Фактором опасности является - ред.) отличие фактически реализовавшейся в полете ситуации от отрабатываемых на тренажерах… рост психоэмоционального напряжения членов экипажа (психоэмоциональный "всплеск") и, как следствие, временная дезорганизация их дальнейших действий при выполнении процедуры продолженного взлета, в том числе пропуск операции по уборке шасси", - сообщается в отчете.
Экипаж самолета на начальном этапе взлета не выполнил (или выполнил, но в недостаточной степени) ни одного из действий, предусмотренных процедурой, следует из документа.
"С самого начала развития особой ситуации действия экипажа, в первую очередь КВС (командир воздушного судна - ред.), имеют явные признаки дезорганизации, непоследовательности и хаотичности, то есть частичной потери работоспособности", - говорится в отчете МАК
Airbus
A321 авиакомпании "Уральские авиалинии
" утром 15 августа 2019 года выполнял рейс по маршруту Жуковский
- Симферополь
. По данным Росавиации
, на борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области
. За медпомощью обратились 76 человек, госпитализирована только одна женщина, остальным помощь была оказана амбулаторно. Президент России
присвоил летчикам, посадившим самолет, звания Героев России.