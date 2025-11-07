МАК объяснил дезорганизацию экипажа севшего на кукурузном поле А321

Самолет Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области

Самолет Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Экипаж Airbus A321 "Уральских авиалиний", севший на кукурузное поле в Подмосковье в 2019 году, был дезорганизован из-за отличия ситуации от отрабатываемых на тренажерах, указано в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

"(Фактором опасности является - ред.) отличие фактически реализовавшейся в полете ситуации от отрабатываемых на тренажерах… рост психоэмоционального напряжения членов экипажа (психоэмоциональный "всплеск") и, как следствие, временная дезорганизация их дальнейших действий при выполнении процедуры продолженного взлета, в том числе пропуск операции по уборке шасси", - сообщается в отчете.

Экипаж самолета на начальном этапе взлета не выполнил (или выполнил, но в недостаточной степени) ни одного из действий, предусмотренных процедурой, следует из документа.

"С самого начала развития особой ситуации действия экипажа, в первую очередь КВС (командир воздушного судна - ред.), имеют явные признаки дезорганизации, непоследовательности и хаотичности, то есть частичной потери работоспособности", - говорится в отчете МАК