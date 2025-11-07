Рейтинг@Mail.ru
МАК назвал причину ЧП с самолетом "Уральских авиалиний" в 2019 году
17:03 07.11.2025 (обновлено: 21:12 07.11.2025)
МАК назвал причину ЧП с самолетом "Уральских авиалиний" в 2019 году
МАК назвал причину ЧП с самолетом "Уральских авиалиний" в 2019 году

Самолет Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после аварийной посадки в Жуковском
Самолет Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после аварийной посадки в Жуковском. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Авиационное происшествие с самолетом авиакомпании "Уральские авиалинии" в августе 2019 года, в связи с чем экипаж экстренно посадил борт на кукурузном поле в Подмосковье, произошло из-за столкновения со стаей чаек после взлета, говорится в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
"Авиационное происшествие с самолетом А321-211 VQ-BOZ произошло при выполнении взлета, днем, в визуальных метеоусловиях, в результате его столкновения после отрыва от ВПП, на высоте 0.6 – 1.2 м, со стаей чаек индивидуальной массой отдельных особей более 1.13 кг... что привело к механическим повреждениям обоих двигателей", — говорится в документе.
В связи с полученными повреждениями самолет не смог продолжить полет.
Самолет "Уральских авиалиний" 15 августа 2019 года выполнял рейс из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь. Однако после взлета борт столкнулся со стаей птиц, из-за чего один двигатель заглох, а второй стал работать нестабильно.
Тогда экипаж экстренно посадил борт на кукурузном поле. На борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа, никто не погиб. СМИ окрестили произошедшее "чудом в кукурузном поле". В свою очередь пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин получили звезды Героев России.
