МАК назвал причину ЧП с самолетом "Уральских авиалиний" в 2019 году

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Авиационное происшествие с самолетом авиакомпании "Уральские авиалинии" в августе 2019 года, в связи с чем экипаж экстренно посадил борт на кукурузном поле в Подмосковье, произошло из-за столкновения со стаей чаек после взлета, говорится в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

"Авиационное происшествие с самолетом А321-211 VQ-BOZ произошло при выполнении взлета, днем, в визуальных метеоусловиях, в результате его столкновения после отрыва от ВПП, на высоте 0.6 – 1.2 м, со стаей чаек индивидуальной массой отдельных особей более 1.13 кг... что привело к механическим повреждениям обоих двигателей", — говорится в документе.

В связи с полученными повреждениями самолет не смог продолжить полет.

Самолет " Уральских авиалиний " 15 августа 2019 года выполнял рейс из подмосковного аэропорта Жуковский Симферополь . Однако после взлета борт столкнулся со стаей птиц, из-за чего один двигатель заглох, а второй стал работать нестабильно.