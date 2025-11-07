https://ria.ru/20251107/chp-2053497504.html
МАК назвал причину ЧП с самолетом "Уральских авиалиний" в 2019 году
происшествия
московская область (подмосковье)
жуковский
симферополь
дамир юсупов
уральские авиалинии
межгосударственный авиационный комитет
московская область (подмосковье)
жуковский
симферополь
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Жуковский, Симферополь, Дамир Юсупов, Уральские авиалинии, Межгосударственный авиационный комитет
МАК спустя 6 лет опубликовал отчет о посадке A321 в кукурузном поле
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Авиационное происшествие с самолетом авиакомпании "Уральские авиалинии" в августе 2019 года, в связи с чем экипаж экстренно посадил борт на кукурузном поле в Подмосковье, произошло из-за столкновения со стаей чаек после взлета, говорится в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
"Авиационное происшествие с самолетом А321-211 VQ-BOZ произошло при выполнении взлета, днем, в визуальных метеоусловиях, в результате его столкновения после отрыва от ВПП, на высоте 0.6 – 1.2 м, со стаей чаек индивидуальной массой отдельных особей более 1.13 кг... что привело к механическим повреждениям обоих двигателей", — говорится в документе.
В связи с полученными повреждениями самолет не смог продолжить полет.
Самолет "Уральских авиалиний
" 15 августа 2019 года выполнял рейс из подмосковного аэропорта Жуковский
в Симферополь
. Однако после взлета борт столкнулся со стаей птиц, из-за чего один двигатель заглох, а второй стал работать нестабильно.
Тогда экипаж экстренно посадил борт на кукурузном поле. На борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа, никто не погиб. СМИ окрестили произошедшее "чудом в кукурузном поле". В свою очередь пилоты Дамир Юсупов
и Георгий Мурзин получили звезды Героев России
.