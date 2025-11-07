https://ria.ru/20251107/chp-2053466651.html
В Калифорнийском заливе произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Калифорнийском заливе, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 07.11.2025
В Калифорнийском заливе произошло землетрясение магнитудой 5,7