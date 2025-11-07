https://ria.ru/20251107/chislo-2053388896.html
Число погибших при крушении грузового самолета в Кентукки выросло
Число погибших в результате недавнего крушения грузового самолета MD-11 в аэропорту Луисвилла в американском штате Кентукки выросло до 13, сообщил мэр города... РИА Новости, 07.11.2025
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате недавнего крушения грузового самолета MD-11 в аэропорту Луисвилла в американском штате Кентукки выросло до 13, сообщил мэр города Крейг Гринберг.
Ранее Гринберг сообщал о 12 погибших.
"Я узнал о тринадцатом погибшем в результате крушения самолета, следовавшего рейсом UPS 2976. Мое сердце с семьями, друзьями и коллегами всех, кто погиб в этой трагедии", - написал Гринберг на своей странице в соцсети X.
В свою очередь следователи изучают 63-часовую запись с обнаруженного после крушения самолета черного ящика, сообщает телеканал NBC
. Девять человек продолжают считаться пропавшими без вести.
"Наш главный приоритет - поиск тех, кто до сих пор числится пропавшими без вести. Данное расследование никоим образом этому не препятствует", - заявил член Национального совета по безопасности на транспорте, который возглавляет расследование, Тодд Инман.
В среду Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило РИА Новости, что грузовой самолет MD-11 потерпел крушение после вылета из аэропорта Луисвилла. Компания UPS
ранее сообщила РИА Новости, что на борту самолета было три члена экипажа.