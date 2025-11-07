Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при крушении грузового самолета в Кентукки выросло
11:48 07.11.2025
Число погибших при крушении грузового самолета в Кентукки выросло
Число погибших при крушении грузового самолета в Кентукки выросло
Число погибших при крушении грузового самолета в Кентукки выросло
Число погибших в результате недавнего крушения грузового самолета MD-11 в аэропорту Луисвилла в американском штате Кентукки выросло до 13, сообщил мэр города... РИА Новости, 07.11.2025
Число погибших при крушении грузового самолета в Кентукки выросло

Число погибших при крушении самолета в Кентукки достигло 13 человек

© AP Photo / Jon CherryГрузовой самолет MD-11 потерпел крушение после вылета из аэропорта Луисвилла, штат Кентукки, США
Грузовой самолет MD-11 потерпел крушение после вылета из аэропорта Луисвилла, штат Кентукки, США - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Jon Cherry
Грузовой самолет MD-11 потерпел крушение после вылета из аэропорта Луисвилла, штат Кентукки, США. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате недавнего крушения грузового самолета MD-11 в аэропорту Луисвилла в американском штате Кентукки выросло до 13, сообщил мэр города Крейг Гринберг.
Ранее Гринберг сообщал о 12 погибших.
"Я узнал о тринадцатом погибшем в результате крушения самолета, следовавшего рейсом UPS 2976. Мое сердце с семьями, друзьями и коллегами всех, кто погиб в этой трагедии", - написал Гринберг на своей странице в соцсети X.
В свою очередь следователи изучают 63-часовую запись с обнаруженного после крушения самолета черного ящика, сообщает телеканал NBC. Девять человек продолжают считаться пропавшими без вести.
"Наш главный приоритет - поиск тех, кто до сих пор числится пропавшими без вести. Данное расследование никоим образом этому не препятствует", - заявил член Национального совета по безопасности на транспорте, который возглавляет расследование, Тодд Инман.
В среду Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило РИА Новости, что грузовой самолет MD-11 потерпел крушение после вылета из аэропорта Луисвилла. Компания UPS ранее сообщила РИА Новости, что на борту самолета было три члена экипажа.
