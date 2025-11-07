Число погибших при крушении грузового самолета в Кентукки выросло

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате недавнего крушения грузового самолета MD-11 в аэропорту Луисвилла в американском штате Кентукки выросло до 13, сообщил мэр города Крейг Гринберг.

Ранее Гринберг сообщал о 12 погибших.

"Я узнал о тринадцатом погибшем в результате крушения самолета, следовавшего рейсом UPS 2976. Мое сердце с семьями, друзьями и коллегами всех, кто погиб в этой трагедии", - написал Гринберг на своей странице в соцсети X.

В свою очередь следователи изучают 63-часовую запись с обнаруженного после крушения самолета черного ящика, сообщает телеканал NBC . Девять человек продолжают считаться пропавшими без вести.

"Наш главный приоритет - поиск тех, кто до сих пор числится пропавшими без вести. Данное расследование никоим образом этому не препятствует", - заявил член Национального совета по безопасности на транспорте, который возглавляет расследование, Тодд Инман.