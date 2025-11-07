https://ria.ru/20251107/bryussel-2053318219.html
Аэропорт Брюсселя возобновил полеты, приостановленные из-за дрона
Аэропорт Брюсселя возобновил полеты, приостановленные из-за дрона - РИА Новости, 07.11.2025
Аэропорт Брюсселя возобновил полеты, приостановленные из-за дрона
Брюссельский международный аэропорт возобновил работу, приостановленную в четверг вечером из-за неопознанного беспилотника, сообщает телеканал RBTF со ссылкой... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T01:03:00+03:00
2025-11-07T01:03:00+03:00
2025-11-07T11:56:00+03:00
в мире
брюссель
льеж
шарлеруа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043162743_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fa8f76a31dab16fd9cab3c8f76779892.jpg
https://ria.ru/20251106/bpla-2053201046.html
брюссель
льеж
шарлеруа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043162743_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3ef68b137ce8ee6b46292544280b1d7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брюссель, льеж, шарлеруа
В мире, Брюссель, Льеж, Шарлеруа
Аэропорт Брюсселя возобновил полеты, приостановленные из-за дрона
RBTF: аэропорт Брюсселя возобновил полеты, приостановленные из-за дрона