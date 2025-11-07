Аэропорт Брюсселя возобновил полеты, приостановленные из-за дрона

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Брюссельский международный аэропорт возобновил работу, приостановленную в четверг вечером из-за неопознанного беспилотника, сообщает телеканал RBTF со ссылкой на службу управления воздушным движением Skeyes.

Представитель Skeyes сообщила, что полеты были возобновлены через полчаса в соответствии со стандартной процедурой "после обнаружения".