Аэропорт Брюсселя возобновил полеты, приостановленные из-за дрона
01:03 07.11.2025 (обновлено: 11:56 07.11.2025)
Аэропорт Брюсселя возобновил полеты, приостановленные из-за дрона
Аэропорт Брюсселя возобновил полеты, приостановленные из-за дрона
2025-11-07T01:03:00+03:00
2025-11-07T11:56:00+03:00
в мире
брюссель
льеж
шарлеруа
брюссель
льеж
шарлеруа
в мире, брюссель, льеж, шарлеруа
В мире, Брюссель, Льеж, Шарлеруа
Аэропорт Брюсселя возобновил полеты, приостановленные из-за дрона

RBTF: аэропорт Брюсселя возобновил полеты, приостановленные из-за дрона

© Getty Images / NurPhoto/Nicolas EconomouМеждународный аэропорт Брюсселя "Завентем"
© Getty Images / NurPhoto/Nicolas Economou
Международный аэропорт Брюсселя "Завентем"
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Брюссельский международный аэропорт возобновил работу, приостановленную в четверг вечером из-за неопознанного беспилотника, сообщает телеканал RBTF со ссылкой на службу управления воздушным движением Skeyes.
Представитель Skeyes сообщила, что полеты были возобновлены через полчаса в соответствии со стандартной процедурой "после обнаружения".
Во вторник международный аэропорт Брюсселя, а также аэропорты Льежа и Шарлеруа закрывались из-за обнаруженных в небе беспилотников. Кроме того, сообщалось о БПЛА и над военными бельгийскими базами Кляйне-Брогель и Флорен. О перехвате беспилотных летательных аппаратов данных нет.
Бельгийский флаг - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
В Бельгии введут ограничения на полеты БПЛА
6 ноября, 15:21
 
В миреБрюссельЛьежШарлеруа
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
