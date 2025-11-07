https://ria.ru/20251107/bolnichnyy-2053321721.html
Назван минимальный размер больничного по уходу за ребенком в 2026 году
Назван минимальный размер больничного по уходу за ребенком в 2026 году - РИА Новости, 07.11.2025
Назван минимальный размер больничного по уходу за ребенком в 2026 году
Минимальный размер оплаты больничного по уходу за ребенком в следующем году составит 27 тысяч рублей, сообщил РИА Новости доцент экономического факультета РУДН... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T01:56:00+03:00
2025-11-07T01:56:00+03:00
2025-11-07T01:56:00+03:00
общество
андрей гиринский
рудн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984333297_0:176:3083:1910_1920x0_80_0_0_fcf74c5896fa1e8db8ddfad1739977ef.jpg
https://ria.ru/20251106/zarplata-2053269029.html
https://ria.ru/20251105/demografiya-2052404864.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984333297_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_3a6fe16faca73600022811ab1186c9a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, андрей гиринский, рудн
Общество, Андрей Гиринский, РУДН
Назван минимальный размер больничного по уходу за ребенком в 2026 году
Минимальный размер больничного по уходу за ребенком составит 26 тысяч рублей
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Минимальный размер оплаты больничного по уходу за ребенком в следующем году составит 27 тысяч рублей, сообщил РИА Новости доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
"В фокусе анализа демографической проблематики повышение минимального размера оплаты больничного по уходу за ребенком, планируется его размер не менее 27 тысяч рублей в месяц", - сказал Гиринский
.
По его данным, до достижения ребенком возраста семи лет работодатель оплачивает 100% от установленной зарплаты родителя независимо от стажа. Кроме того, со следующего года планируется увеличение пособия по беременности и родам примерно на 20%.
"В будущем году намечено использование инструмента семейной налоговой выплаты, и она предназначена для работающих родителей, при этом у них должно быть двое или более детей", - сказал Гиринский.
По его данным, возраст детей для получения семейной налоговой выплаты не должен превышать 18 лет, однако для студентов на очной форме обучения возрастной порог - 23 года. Предельная сумма дохода, позволяющая получать выплаты будет варьировать в зависимости от региона.
Гиринский уточнил, что россиян ожидает также рост размера материнского капитала, единого пособия, выплат по уходу за ребенком до 1,5 года и других мер поддержки.