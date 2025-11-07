Рейтинг@Mail.ru
Бирюков сообщил о начале реабилитации Новоясеневского пруда в Москве - РИА Новости, 07.11.2025
14:42 07.11.2025
Бирюков сообщил о начале реабилитации Новоясеневского пруда в Москве
москва, ясенево, петр бирюков
Москва, Ясенево, Петр Бирюков
Бирюков сообщил о начале реабилитации Новоясеневского пруда в Москве

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации Новоясеневского пруда на юго-западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Новоясеневский пруд расположен в границах природно-исторического парка "Битцевский лес" и на протяжении многих лет остается любимым местомотдыха жителей района Ясенево. Но сейчас водоем находится в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы ила, наблюдается разрушение береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести его комплексную реабилитацию, работы планируем завершить до конца этого года", - отметил Бирюков.
Заммэра пояснил, что водоем площадью 0,6 гектара очистят от ила, отремонтируют береговую полосу и создадут новую зону биоплато.
"В рамках проекта извлечем иловые отложения объемом примерно 3,9 тысячи кубометров, затем сформируем ложе водоема путем отсыпки дна речным песком и укладки гидроизоляционного слоя. Это позволит восстановить глубину пруда и предотвратить активный рост водорослей. Восстановим береговую полосу протяженностью 322 метра, в частности, укрепим ее гранитным щебнем. На финальном этапе обустроим зону биоплато площадью 646 квадратных метров, в которую летом высадим более 10 тысяч растений", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в Москве запланировано обновление 19 прудов.
Новогоднее украшение Москвы - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Эксперты назвали главные особенности новогоднего оформления Москвы
6 ноября, 15:53
 
МоскваЯсеневоПетр Бирюков
 
 
