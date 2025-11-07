Бирюков сообщил о начале реабилитации Новоясеневского пруда в Москве

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации Новоясеневского пруда на юго-западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В рамках проекта извлечем иловые отложения объемом примерно 3,9 тысячи кубометров, затем сформируем ложе водоема путем отсыпки дна речным песком и укладки гидроизоляционного слоя. Это позволит восстановить глубину пруда и предотвратить активный рост водорослей. Восстановим береговую полосу протяженностью 322 метра, в частности, укрепим ее гранитным щебнем. На финальном этапе обустроим зону биоплато площадью 646 квадратных метров, в которую летом высадим более 10 тысяч растений", - рассказал Бирюков.