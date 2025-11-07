https://ria.ru/20251107/biryukov-2053453040.html
Бирюков сообщил о начале реабилитации Новоясеневского пруда в Москве
Бирюков сообщил о начале реабилитации Новоясеневского пруда в Москве - РИА Новости, 07.11.2025
Бирюков сообщил о начале реабилитации Новоясеневского пруда в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации Новоясеневского пруда на юго-западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T14:42:00+03:00
2025-11-07T14:42:00+03:00
2025-11-07T14:42:00+03:00
москва
ясенево
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40851/04/408510467_0:84:3076:1814_1920x0_80_0_0_be8a1b762fbbd3a8de0d29188e14c1db.jpg
https://realty.ria.ru/20251106/moskva-2053211156.html
москва
ясенево
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40851/04/408510467_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_a405829804b9c59ae2d791160409f1fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, ясенево, петр бирюков
Москва, Ясенево, Петр Бирюков
Бирюков сообщил о начале реабилитации Новоясеневского пруда в Москве
Бирюков: на юго-западе Москвы начали реабилитацию Новоясеневского пруда
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации Новоясеневского пруда на юго-западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Новоясеневский пруд расположен в границах природно-исторического парка "Битцевский лес" и на протяжении многих лет остается любимым местомотдыха жителей района Ясенево
. Но сейчас водоем находится в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы ила, наблюдается разрушение береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести его комплексную реабилитацию, работы планируем завершить до конца этого года", - отметил Бирюков
.
Заммэра пояснил, что водоем площадью 0,6 гектара очистят от ила, отремонтируют береговую полосу и создадут новую зону биоплато.
"В рамках проекта извлечем иловые отложения объемом примерно 3,9 тысячи кубометров, затем сформируем ложе водоема путем отсыпки дна речным песком и укладки гидроизоляционного слоя. Это позволит восстановить глубину пруда и предотвратить активный рост водорослей. Восстановим береговую полосу протяженностью 322 метра, в частности, укрепим ее гранитным щебнем. На финальном этапе обустроим зону биоплато площадью 646 квадратных метров, в которую летом высадим более 10 тысяч растений", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в Москве
запланировано обновление 19 прудов.