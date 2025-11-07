Рейтинг@Mail.ru
Российская ПВО сбила шесть украинских беспилотников - РИА Новости, 07.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:48 07.11.2025 (обновлено: 18:07 07.11.2025)
Российская ПВО сбила шесть украинских беспилотников
Российская ПВО сбила шесть украинских беспилотников - РИА Новости, 07.11.2025
Российская ПВО сбила шесть украинских беспилотников
Средства ПВО России днем сбили шесть украинских БПЛА, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 07.11.2025
безопасность, россия, курская область, белгородская область, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Белгородская область, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
Российская ПВО сбила шесть украинских беспилотников

Силы ПВО за 3 часа сбили 6 дронов над Курской, Белгородской и Брянской областями

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Средства ПВО России днем сбили шесть украинских БПЛА, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
«

"Седьмого ноября в период с 14.00 мск до 17.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА – над территорией Курской области, два БПЛА - над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Брянской области", - следует из сводки российского оборонного ведомства.

