Российская ПВО сбила шесть украинских беспилотников

"Седьмого ноября в период с 14.00 мск до 17.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА – над территорией Курской области, два БПЛА - над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Брянской области", - следует из сводки российского оборонного ведомства.