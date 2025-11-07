https://ria.ru/20251107/bespilotniki-2053517064.html
Российская ПВО сбила шесть украинских беспилотников
Российская ПВО сбила шесть украинских беспилотников - РИА Новости, 07.11.2025
Российская ПВО сбила шесть украинских беспилотников
Средства ПВО России днем сбили шесть украинских БПЛА, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T17:48:00+03:00
2025-11-07T17:48:00+03:00
2025-11-07T18:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
белгородская область
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589116_0:64:3176:1851_1920x0_80_0_0_8a043b8a015c44e39cfa1c2a54ebb929.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
курская область
белгородская область
брянская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589116_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_4b0b32a7175fa9fe0c989a48666d26ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, курская область, белгородская область, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Белгородская область, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
Российская ПВО сбила шесть украинских беспилотников
Силы ПВО за 3 часа сбили 6 дронов над Курской, Белгородской и Брянской областями