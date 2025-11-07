Силы ПВО за ночь сбили 11 украинских беспилотников

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА – над территорией Республики Крым, три БПЛА – над территорией Брянской области, два БПЛА – над территорией Курской области и один БПЛА – над территорией Калужской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.