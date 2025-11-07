https://ria.ru/20251107/bespilotniki-2053338014.html
Силы ПВО за ночь сбили 11 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь сбили 11 украинских беспилотников - РИА Новости, 07.11.2025
Силы ПВО за ночь сбили 11 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь сбили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над четырьмя регионами РФ, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T07:14:00+03:00
2025-11-07T07:14:00+03:00
2025-11-07T07:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
республика крым
брянская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900121660_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_6ac971df1a892fd1629efadf20e9b9b3.jpg
https://ria.ru/20251107/opasnost-2053334734.html
россия
республика крым
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900121660_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_18369c16d685b11affe1cf19d9f1b985.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, республика крым, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Республика Крым, Брянская область
Силы ПВО за ночь сбили 11 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь сбили 11 БПЛА ВСУ над четырьмя регионами РФ