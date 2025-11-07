https://ria.ru/20251107/berdyev-2053432206.html
Бердыев оценил возможность возвращения замороженных активов России
Бердыев оценил возможность возвращения замороженных активов России
Бердыев оценил возможность возвращения замороженных активов России
У России есть все возможности добиться возвращения замороженных активов, опираясь на международные механизмы, уверен посол по особым поручениям МИД РФ по... РИА Новости, 07.11.2025
экономика
россия
украина
европа
сергей лавров
евросоюз
большая двадцатка
g7
россия
украина
европа
2025
Новости
Бердыев оценил возможность возвращения замороженных активов России
Бердыев: у России есть все возможности вернуть замороженные активы
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. У России есть все возможности добиться возвращения замороженных активов, опираясь на международные механизмы, уверен посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
"Когда говорим о замороженных российских активах, я считаю, у нас есть все возможности в конечном итоге, применяя международно-правовые механизмы, добиться их возвращения в российскую юрисдикцию", - заявил он, выступая в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
После начала российской спецоперации на Украине
Евросоюз и страны G7
заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ
примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС
, в основном на счетах бельгийской Euroclear
- одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия
сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе
воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
заявлял, что Москва
ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.