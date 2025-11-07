Бердыев оценил возможность возвращения замороженных активов России

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. У России есть все возможности добиться возвращения замороженных активов, опираясь на международные механизмы, уверен посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

"Когда говорим о замороженных российских активах, я считаю, у нас есть все возможности в конечном итоге, применяя международно-правовые механизмы, добиться их возвращения в российскую юрисдикцию", - заявил он, выступая в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС , в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.

В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.