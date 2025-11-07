Рейтинг@Mail.ru
Более 90 тыс контрактов заключили заказчики Москвы с поставщиками регионов - РИА Новости, 07.11.2025
09:15 07.11.2025
Более 90 тыс контрактов заключили заказчики Москвы с поставщиками регионов
Более 90 тыс контрактов заключили заказчики Москвы с поставщиками регионов - РИА Новости, 07.11.2025
Более 90 тыс контрактов заключили заказчики Москвы с поставщиками регионов
За первые девять месяцев текущего года московские заказчики заключили с поставщиками из других субъектов России свыше 90 тысяч контрактов на общую сумму 469... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T09:15:00+03:00
2025-11-07T09:15:00+03:00
москва
мария багреева
твой бизнес – новости
департамент экономической политики и развития
москва
москва, мария багреева, твой бизнес – новости, департамент экономической политики и развития
Москва, Мария Багреева, Твой бизнес – новости, Департамент экономической политики и развития
Более 90 тыс контрактов заключили заказчики Москвы с поставщиками регионов

Багреева: объем закупок Москвы в регионах за 9 месяцев составил 469 млрд рублей

© Фото : Департамент экономической политики и развития городаЗаместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото : Департамент экономической политики и развития города
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. За первые девять месяцев текущего года московские заказчики заключили с поставщиками из других субъектов России свыше 90 тысяч контрактов на общую сумму 469 миллиардов рублей, сообщила заммэра столицы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.
Заммэра отметила, что столичные госзаказчики работают с бизнесменами из всех российских регионов. Так, с января по сентябрь текущего года было заключено с поставщиками из субъектов России 90,3 тысячи контрактов.
"Их объем достиг 469 миллиардов рублей, что почти на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более половины от этой суммы составили контракты на выполнение строительных работ, покупку медицинских изделий и лекарств, транспортных средств и запчастей, стройматериалов, а также охранных и противопожарных услуг. Активнее всего со столицей работали поставщики из Московской, Ярославской и Владимирской областей, Республики Татарстан и Санкт-Петербурга. Суммарно они совершили более 50 тысяч сделок на сумму свыше 396 миллиардов рублей", – отметила Багреева, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.
Столичный портал поставщиков является важным инструментом для проведения закупок малого объема.
Как сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, свыше 50% контрактов столицы с субъектами – 48 тысяч – заключили на Портале поставщиков. Сумма данных контрактов составляет 13,9 миллиарда рублей, что на 21% больше, чем за тот же период 2024 года.
Пуртов добавил, что около 50% объема сделок – 6,2 миллиарда — пришлось на строительные, медицинские, хозяйственные, информационно-технологические товары, а также лекарственные средства и материалы.
Глава департамента подчеркнул, что самые активные субъекты страны на портале – Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская, Нижегородская, Рязанская области.
На московском Портале поставщиков зарегистрированы свыше 60 тысяч заказчиков из 43 регионов РФ и более 380 тысяч поставщиков со всей страны. Ассортимент предлагаемых товаров и услуг состоит из более 3,2 миллиона уникальных наименований. Функциональным заказчиком Портала поставщиков выступает столичный департамент по конкурентной политике, а техническое развитие курирует городской департамент информационных технологий.
Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регпроекта столицы "Цифровое государственное управление".
Ранее Багреева сообщала, что за первые девять месяцев текущего года на Портале поставщиков Москвы было проведено свыше 140 тысяч котировочных сессий, заказчики смогли сэкономить на мини-аукционах более 6 миллиардов рублей.
Москва
Мария Багреева
Твой бизнес – новости
Департамент экономической политики и развития
 
 
