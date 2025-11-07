Более 90 тыс контрактов заключили заказчики Москвы с поставщиками регионов

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. За первые девять месяцев текущего года московские заказчики заключили с поставщиками из других субъектов России свыше 90 тысяч контрактов на общую сумму 469 миллиардов рублей, сообщила заммэра столицы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.

Заммэра отметила, что столичные госзаказчики работают с бизнесменами из всех российских регионов. Так, с января по сентябрь текущего года было заключено с поставщиками из субъектов России 90,3 тысячи контрактов.

"Их объем достиг 469 миллиардов рублей, что почти на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более половины от этой суммы составили контракты на выполнение строительных работ, покупку медицинских изделий и лекарств, транспортных средств и запчастей, стройматериалов, а также охранных и противопожарных услуг. Активнее всего со столицей работали поставщики из Московской, Ярославской и Владимирской областей, Республики Татарстан и Санкт-Петербурга. Суммарно они совершили более 50 тысяч сделок на сумму свыше 396 миллиардов рублей", – отметила Багреева, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.

Столичный портал поставщиков является важным инструментом для проведения закупок малого объема.

Как сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, свыше 50% контрактов столицы с субъектами – 48 тысяч – заключили на Портале поставщиков. Сумма данных контрактов составляет 13,9 миллиарда рублей, что на 21% больше, чем за тот же период 2024 года.

Пуртов добавил, что около 50% объема сделок – 6,2 миллиарда — пришлось на строительные, медицинские, хозяйственные, информационно-технологические товары, а также лекарственные средства и материалы.

Глава департамента подчеркнул, что самые активные субъекты страны на портале – Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская, Нижегородская, Рязанская области.

На московском Портале поставщиков зарегистрированы свыше 60 тысяч заказчиков из 43 регионов РФ и более 380 тысяч поставщиков со всей страны. Ассортимент предлагаемых товаров и услуг состоит из более 3,2 миллиона уникальных наименований. Функциональным заказчиком Портала поставщиков выступает столичный департамент по конкурентной политике, а техническое развитие курирует городской департамент информационных технологий.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регпроекта столицы "Цифровое государственное управление".