Умер экс-гендиректор Renault Group Луи Швейцер
Бывший гендиректор французского автопроизводителя Renault Group Луи Швейцер ушел из жизни в возрасте 83 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на семью... РИА Новости, 07.11.2025
Бывший гендиректор Renault Group Луи Швейцер умер в возрасте 83 лет