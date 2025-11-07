Рейтинг@Mail.ru
Умер экс-гендиректор Renault Group Луи Швейцер - РИА Новости, 07.11.2025
18:59 07.11.2025
Умер экс-гендиректор Renault Group Луи Швейцер
Умер экс-гендиректор Renault Group Луи Швейцер - РИА Новости, 07.11.2025
Умер экс-гендиректор Renault Group Луи Швейцер
Бывший гендиректор французского автопроизводителя Renault Group Луи Швейцер ушел из жизни в возрасте 83 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на семью... РИА Новости, 07.11.2025
россия, москва, владимир путин, renault s.a, автофрамос, renault logan, renault clio, в мире
Россия, Москва, Владимир Путин, Renault S.A, Автофрамос, Renault Logan, Renault Clio, В мире
Умер экс-гендиректор Renault Group Луи Швейцер

Бывший гендиректор Renault Group Луи Швейцер умер в возрасте 83 лет

© AP Photo / Aijaz Rahi
Луи Швейцер - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Aijaz Rahi
Луи Швейцер. Архивное фото
ПАРИЖ, 7 ноя – РИА Новости. Бывший гендиректор французского автопроизводителя Renault Group Луи Швейцер ушел из жизни в возрасте 83 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на семью бизнесмена.
"Крупный предприниматель Луи Швейцер, занимавший пост генерального директора Renault с 1992 по 2005 год, умер в возрасте 83 лет", - говорится в сообщении.
Луи Швейцер активно инвестировал в развитие автосборочного производства в России, в частности, в 1998 году бизнесмен стал одним из инициаторов создания ОАО "Автофрамос" совместно с правительством Москвы. В 2005 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Луи Швейцера орденом дружбы за большой вклад в российско-французское сотрудничество.
 
Россия, Москва, Владимир Путин, Renault S.A, Автофрамос, Renault Logan, Renault Clio, В мире
 
 
