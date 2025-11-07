Давление США на Венесуэлу может быть блефом, сообщает Atlantic

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа не спешит перейти к прямой конфронтации с правительством Николаса Мадуро в Венесуэле, посылая противоречивые сигналы о своих намерениях союзникам, говорится в публикации издания Atlantic.
"Судя по всему, Трамп не слишком торопится перейти к прямому столкновению с Мадуро, а вместо этого посылает противоречивые сигналы близким союзникам о том, является ли кампания давления (на Венесуэлу – ред.) прелюдией к попытке смены режима военным путем или же продуманным блефом", - говорится в статье со ссылкой на действующих и отставных чиновников.
В материале отмечается, что в сложившихся условиях обе стороны противостояния оказались в сложном положении: Мадуро должен либо покинуть страну, либо столкнуться с неясными последствиями американского давления, а Трамп, критиковавший своих предшественников за участие в "бесконечных войнах", посвятивший первый год своего правления миротворчеству и обещавший избирателям сконцентрироваться на внутренних делах Америки, близок к тому, чтобы развязать вооруженный конфликт "в своем заднем дворе".
При этом в публикации упоминается, что Трамп неоднократно применял во взаимодействии с иностранными противниками тактику введения в заблуждение. Так, США, пообещав Тегерану две недели на раздумья по поводу возобновления переговоров о иранской ядерной программе, уже спустя три дня нанесли удары по объектам на территории этой страны.
В сентябре и октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила 7 ноября, что Россия поддерживает контакт с руководством Венесуэлы на фоне роста напряженности в Карибском море и готова реагировать на обращения Каракаса.