Рейтинг@Mail.ru
Давление США на Венесуэлу может быть блефом, сообщает Atlantic - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:33 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/atlantic-2053481643.html
Давление США на Венесуэлу может быть блефом, сообщает Atlantic
Давление США на Венесуэлу может быть блефом, сообщает Atlantic - РИА Новости, 07.11.2025
Давление США на Венесуэлу может быть блефом, сообщает Atlantic
Администрация президента США Дональда Трампа не спешит перейти к прямой конфронтации с правительством Николаса Мадуро в Венесуэле, посылая противоречивые... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T16:33:00+03:00
2025-11-07T16:33:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
каракас
дональд трамп
николас мадуро
мария захарова
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053354748_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a9b4641cfc16c4a86a91cc7ea02c4fba.jpg
https://ria.ru/20251106/tramp-2053109535.html
https://ria.ru/20251104/ssha-2052852140.html
венесуэла
сша
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053354748_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_409b17bbf814d434a494a63756502ef2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, каракас, дональд трамп, николас мадуро, мария захарова, nbc
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Мария Захарова, NBC
Давление США на Венесуэлу может быть блефом, сообщает Atlantic

Atlantic: Трамп не спешит перейти к прямой конфронтации с Венесуэлой

© AP Photo / Jacquelyn MartinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа не спешит перейти к прямой конфронтации с правительством Николаса Мадуро в Венесуэле, посылая противоречивые сигналы о своих намерениях союзникам, говорится в публикации издания Atlantic.
"Судя по всему, Трамп не слишком торопится перейти к прямому столкновению с Мадуро, а вместо этого посылает противоречивые сигналы близким союзникам о том, является ли кампания давления (на Венесуэлу – ред.) прелюдией к попытке смены режима военным путем или же продуманным блефом", - говорится в статье со ссылкой на действующих и отставных чиновников.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Трамп засомневался по поводу возможного нападения на Венесуэлу, пишут СМИ
6 ноября, 06:45
В материале отмечается, что в сложившихся условиях обе стороны противостояния оказались в сложном положении: Мадуро должен либо покинуть страну, либо столкнуться с неясными последствиями американского давления, а Трамп, критиковавший своих предшественников за участие в "бесконечных войнах", посвятивший первый год своего правления миротворчеству и обещавший избирателям сконцентрироваться на внутренних делах Америки, близок к тому, чтобы развязать вооруженный конфликт "в своем заднем дворе".
При этом в публикации упоминается, что Трамп неоднократно применял во взаимодействии с иностранными противниками тактику введения в заблуждение. Так, США, пообещав Тегерану две недели на раздумья по поводу возобновления переговоров о иранской ядерной программе, уже спустя три дня нанесли удары по объектам на территории этой страны.
В сентябре и октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила 7 ноября, что Россия поддерживает контакт с руководством Венесуэлы на фоне роста напряженности в Карибском море и готова реагировать на обращения Каракаса.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
США рассматривают три варианта мер в отношении Венесуэлы, сообщили СМИ
4 ноября, 22:32
 
В миреВенесуэлаСШАКаракасДональд ТрампНиколас МадуроМария ЗахароваNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала