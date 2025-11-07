Рейтинг@Mail.ru
В МИД прокомментировали отсутствие темы Украины на саммите АТЭС - РИА Новости, 07.11.2025
13:44 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/ates-2053438120.html
В МИД прокомментировали отсутствие темы Украины на саммите АТЭС
В МИД прокомментировали отсутствие темы Украины на саммите АТЭС - РИА Новости, 07.11.2025
В МИД прокомментировали отсутствие темы Украины на саммите АТЭС
Отсутствие темы украинского конфликта в повестке саммита АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества) в Южной Корее говорит о трезвом и... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T13:44:00+03:00
2025-11-07T13:44:00+03:00
в мире
южная корея
украина
россия
дмитрий биричевский
южная корея
украина
россия
в мире, южная корея, украина, россия, дмитрий биричевский
В мире, Южная Корея, Украина, Россия, Дмитрий Биричевский
В МИД прокомментировали отсутствие темы Украины на саммите АТЭС

Биричевский: отсутствие темы Украины на АТЭС говорит о трезвом подходе стран

МОСКВА, 7 ноября - РИА Новости. Отсутствие темы украинского конфликта в повестке саммита АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества) в Южной Корее говорит о трезвом и прагматичном подходе стран, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
АТЭС - это в первую очередь экономический форум и политика присутствует там в очень дозированном ключе, указал дипломат. В последние годы западные оппоненты очень настойчиво продвигали тему украинского кризиса, но в этом году им это сделать не удалось, указал Биричевский.
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук на саммите АТЭС в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Оверчук пообщался с министром финансов США на саммите АТЭС
2 ноября, 08:54
"В этом году силами нашей делегации, во взаимодействии с председательством и дружественными странами нам удалось избежать. Показать, что, не надо говорить о политике там, где для этого не место. В принципе, все с этим согласились, хотя в отдельных выступлениях, конечно, звучали такие, "аррогантные" тезисы в отношении нашей страны и специальной военной операции. Но, тем не менее, это прошло таким фоном и нигде не выпячивалось, и нигде не зафиксировано", - сказал он, выступая в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Европа и Украина пытаются в каждую организацию "вставить сюжет о так называемой российской агрессии", указал Биричевский.
"То, что сейчас это не прозвучало, это абсолютно трезвый, прагматичный подход. Все понимают, что не надо пихать Украину везде. Надо посмотреть, где мы можем сотрудничать в прозрачной достойной манере. Ведь Южная Корея - страна, которая присоединилась к антироссийским санкциям, но и они поняли, что здесь не нужно перегибать палку, нужно искать адекватные решения, которые бы устроили всех. То, что получилось принять декларацию и не нервировать лишний раз рынки какими-то геополитическими сюжетами, - это тоже значимый совместный успех", - подчеркнул он.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС) прошел в Кёнджу (Южная Корея) с 31 октября по 1 ноября.
Заседание лидеров экономик АТЭС в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Кёнджу - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Документы саммита АТЭС отвечают интересам России, заявил посол
1 ноября, 06:38
 
