Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали промпредприятие в Брянской области, есть пострадавшие - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:17 07.11.2025 (обновлено: 21:49 07.11.2025)
https://ria.ru/20251107/ataka-2053551409.html
ВСУ атаковали промпредприятие в Брянской области, есть пострадавшие
ВСУ атаковали промпредприятие в Брянской области, есть пострадавшие - РИА Новости, 07.11.2025
ВСУ атаковали промпредприятие в Брянской области, есть пострадавшие
ВСУ атаковали атаковали беспилотниками промышленное предприятие в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T20:17:00+03:00
2025-11-07T21:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
трубчевский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/30/1532683048_0:113:2962:1779_1920x0_80_0_0_22f6c7f33aef158ba47867f157edd59e.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
трубчевский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/30/1532683048_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_20eeb5e0c5d54409cd7c288f9e7fec29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, трубчевский район, александр богомаз, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Трубчевский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
ВСУ атаковали промпредприятие в Брянской области, есть пострадавшие

Три сотрудницы предприятия в Брянской области пострадали при атаке дронов ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. ВСУ атаковали атаковали беспилотниками промышленное предприятие в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«

"В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранения получили три сотрудницы предприятия", — написал он в Telegram-канале.

Женщин отвезли в больницу, где им оказали помощь. Глава региона пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
В Брянской области в течение дня объявляли ракетную и беспилотную опасность. Минобороны отчитывалось об уничтожении в небе над регионом двух украинских дронов. До этого угрозу атаки БПЛА объявляли днем в четверг, она продлилась более 16 часов. За ночь над областью сбили три вражеских беспилотника.
Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на российские гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьТрубчевский районАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала