ВСУ атаковали промпредприятие в Брянской области, есть пострадавшие

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. ВСУ атаковали атаковали беспилотниками промышленное предприятие в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранения получили три сотрудницы предприятия", — написал он в Telegram-канале.
Женщин отвезли в больницу, где им оказали помощь. Глава региона пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
В Брянской области в течение дня объявляли ракетную и беспилотную опасность. Минобороны отчитывалось об уничтожении в небе над регионом двух украинских дронов. До этого угрозу атаки БПЛА объявляли днем в четверг, она продлилась более 16 часов. За ночь над областью сбили три вражеских беспилотника.
Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на российские гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
22 июня 2022, 17:18