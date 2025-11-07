ВСУ атаковали промпредприятие в Брянской области, есть пострадавшие

"В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранения получили три сотрудницы предприятия", — написал он в Telegram-канале .

Женщин отвезли в больницу, где им оказали помощь. Глава региона пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на российские гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.