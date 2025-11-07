В Курской области при атаке беспилотника на автомобиль пострадал ребенок

КУРСК, 7 ноя — РИА Новости. При атаке украинского беспилотника на автомобиль в Рыльском районе получил ранения 12-летний мальчик, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

"Варварские удары ВСУ не прекращаются. В результате атаки дрона на движущийся автомобиль в селе Октябрьское Рыльского района ранен ребенок", — написал он в Telegram-канале .

По словам губернатора, у мальчика акубаротравма и мелкие осколочные ранения. Родственники сами отвезли его в областную больницу, врачи оказывают всю необходимую помощь.