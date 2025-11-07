В Курской области при атаке беспилотника на автомобиль пострадал ребенок

КУРСК, 7 ноя — РИА Новости. При атаке украинского беспилотника на автомобиль в Рыльском районе получил ранения 12-летний мальчик, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
«
"Варварские удары ВСУ не прекращаются. В результате атаки дрона на движущийся автомобиль в селе Октябрьское Рыльского района ранен ребенок", — написал он в Telegram-канале.
По словам губернатора, у мальчика акубаротравма и мелкие осколочные ранения. Родственники сами отвезли его в областную больницу, врачи оказывают всю необходимую помощь.
Ранее Хинштейн рассказал, что с самого утра в Рыльске наблюдается высокая активность дронов. Снова подверглись ударам объекты энергетики, в результате в Рыльском, Глушковском, Кореневском районах остались без света около 17 тысяч человек. Кроме того, в одном из домовладений получили повреждения забор и автомобиль.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов. В Курской области действует режим контртеррористической операции
В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК Украины.