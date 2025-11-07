Рейтинг@Mail.ru
В Курской области при атаке беспилотника на автомобиль пострадал ребенок - РИА Новости, 07.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
16:38 07.11.2025 (обновлено: 17:25 07.11.2025)
В Курской области при атаке беспилотника на автомобиль пострадал ребенок
В Курской области при атаке беспилотника на автомобиль пострадал ребенок
При атаке украинского беспилотника на автомобиль в Рыльском районе получил ранения 12-летний мальчик, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. РИА Новости, 07.11.2025
происшествия, рыльский район, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
В Курской области при атаке беспилотника на автомобиль пострадал ребенок

В Курской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль получил ранения ребенок

Автомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 7 ноя — РИА Новости. При атаке украинского беспилотника на автомобиль в Рыльском районе получил ранения 12-летний мальчик, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
«

"Варварские удары ВСУ не прекращаются. В результате атаки дрона на движущийся автомобиль в селе Октябрьское Рыльского района ранен ребенок", — написал он в Telegram-канале.

Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
ПВО сбила шесть украинских БПЛА над Брянской и Курской областями
Вчера, 15:02
По словам губернатора, у мальчика акубаротравма и мелкие осколочные ранения. Родственники сами отвезли его в областную больницу, врачи оказывают всю необходимую помощь.
Ранее Хинштейн рассказал, что с самого утра в Рыльске наблюдается высокая активность дронов. Снова подверглись ударам объекты энергетики, в результате в Рыльском, Глушковском, Кореневском районах остались без света около 17 тысяч человек. Кроме того, в одном из домовладений получили повреждения забор и автомобиль.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов. В Курской области действует режим контртеррористической операции
В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК Украины.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
При украинской атаке на Курскую область пострадали трое детей
11 июня, 08:38
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРыльский районКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
