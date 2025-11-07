Рейтинг@Mail.ru
ААЦ призвала правоохранителей освободить арестованных священников - РИА Новости, 07.11.2025
22:58 07.11.2025
ААЦ призвала правоохранителей освободить арестованных священников
ААЦ призвала правоохранителей освободить арестованных священников
Верховный духовный совет Армянской апостольской церкви (ААЦ) призвал правоохранительные органы Армении освободить арестованных в республике священнослужителей,... РИА Новости, 07.11.2025
армения
россия
ереван
никол пашинян
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
армения
россия
ереван
армения, россия, ереван, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, facebook
Армения, Россия, Ереван, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь, Facebook
ААЦ призвала правоохранителей освободить арестованных священников

Верховный совет ААЦ призвал правоохранителей освободить арестованных священников

ЕРЕВАН, 7 ноя – РИА Новости. Верховный духовный совет Армянской апостольской церкви (ААЦ) призвал правоохранительные органы Армении освободить арестованных в республике священнослужителей, сообщает пресс-канцелярия духовного центра ААЦ – Первопрестольного Святого Эчмиадзина.
Отмечается, что по итогам прошедшего 4-7 ноября собрания Верховный духовный совет строго осудил давление и незаконные посягательства на права церкви и церковнослужителей, а также насаждение ненависти и нетерпимости с использованием антицерковной риторики, подчеркнув, что такие явления подрывают как принципы свободы совести и слова, так и общественную солидарность. Также было констатировано, что обвинения, выдвинутые против церковнослужителей, и избранные меры пресечения основаны на неправомерных доводах и противоречат праву на справедливое судебное разбирательство и международным стандартам ограничения свободы личности.
Архиепископ Баграт Галстанян - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Зарубежные епархии ААЦ призвали освободить архиепископов Баграта и Микаэла
17 августа, 22:11
"Совет подтвердил позицию Первопрестольного Святого Эчмиадзина относительно содействия достижению справедливости и защите прав церковнослужителей и верующего народа, вновь призвав правоохранительные органы во имя справедливости прекратить незаконные уголовные преследования и освободить лишенных свободы священнослужителей и гражданских лиц", - говорится в сообщении.
Верховный духовный совет также счел необходимым предпринять шаги, направленные на восстановление прав Первопрестольного Святого Эчмиадзина в отношении монастыря Ованаванк, защиту духовно-канонической жизни верующих и обеспечение служения там церковнослужителей.
Католикос всех армянГарегин II 21 октября лишил бывшего иерея Арама Асатряна духовного сана за многочисленные нарушения и дискредитацию церкви, отныне он причислен к мирянам под именем Степан. Однако Асатрян два раза провел под защитой усиленных нарядов полиции церковную службу в монастыре Ованаванк, на которую прибыли премьер Армении Никол Пашинян, ряд депутатов от правящей партии "Гражданский договор", несколько министров и сторонники партии. В Армянской апостольской церкви заявили о захвате монастыря с участием представителей силовых структур и препятствующих деятельности церкви групп.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя, мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арестом оказался архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Глава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви, архиепископ Микаэл Аджапахян во время оглашения приговора в зале суда в Ереване - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Российская епархия ААЦ осуждает антицерковный курс властей Армении
6 ноября, 18:28
 
АрменияРоссияЕреванНикол ПашинянСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковьFacebook
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
