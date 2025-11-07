ААЦ призвала правоохранителей освободить арестованных священников

ЕРЕВАН, 7 ноя – РИА Новости. Верховный духовный совет Армянской апостольской церкви (ААЦ) призвал правоохранительные органы Армении освободить арестованных в республике священнослужителей, сообщает пресс-канцелярия духовного центра ААЦ – Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

Отмечается, что по итогам прошедшего 4-7 ноября собрания Верховный духовный совет строго осудил давление и незаконные посягательства на права церкви и церковнослужителей, а также насаждение ненависти и нетерпимости с использованием антицерковной риторики, подчеркнув, что такие явления подрывают как принципы свободы совести и слова, так и общественную солидарность. Также было констатировано, что обвинения, выдвинутые против церковнослужителей, и избранные меры пресечения основаны на неправомерных доводах и противоречат праву на справедливое судебное разбирательство и международным стандартам ограничения свободы личности.

"Совет подтвердил позицию Первопрестольного Святого Эчмиадзина относительно содействия достижению справедливости и защите прав церковнослужителей и верующего народа, вновь призвав правоохранительные органы во имя справедливости прекратить незаконные уголовные преследования и освободить лишенных свободы священнослужителей и гражданских лиц", - говорится в сообщении.

Верховный духовный совет также счел необходимым предпринять шаги, направленные на восстановление прав Первопрестольного Святого Эчмиадзина в отношении монастыря Ованаванк, защиту духовно-канонической жизни верующих и обеспечение служения там церковнослужителей.

Католикос всех армянГарегин II 21 октября лишил бывшего иерея Арама Асатряна духовного сана за многочисленные нарушения и дискредитацию церкви, отныне он причислен к мирянам под именем Степан. Однако Асатрян два раза провел под защитой усиленных нарядов полиции церковную службу в монастыре Ованаванк, на которую прибыли премьер Армении Никол Пашинян, ряд депутатов от правящей партии "Гражданский договор", несколько министров и сторонники партии. В Армянской апостольской церкви заявили о захвате монастыря с участием представителей силовых структур и препятствующих деятельности церкви групп.

Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.