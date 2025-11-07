Аллею Славы в честь участников СВО открыли в подмосковных Химках

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Аллею Славы, посвященную землякам-героям специальной военной операции, открыли в Химках, сообщает пресс-служба администрации округа.

Аллея появилась на территории научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина. Она находится рядом с памятником одному из лучших советских самолетов-истребителей времен Великой Отечественной войны — Ла-5.

Среди участников — руководство "Роскосмоса", работники предприятия, волонтеры, мотоциклисты клуба "Ночные волки", представители "Боевого братства" и других организаций. Вместе они высадили деревья, как символ веры в победу и напоминание о мужестве и стойкости защитников Отечества.

"Мы обязаны помнить о героях прошлого и настоящего, передавать эту память из поколения в поколение. Наша главная задача сейчас — делать все возможное, чтобы бойцы на передовой и их семьи здесь, в тылу, чувствовали нашу поддержку", — отметила глава Химок Елена Землякова.