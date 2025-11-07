Рейтинг@Mail.ru
Аллею Славы в честь участников СВО открыли в подмосковных Химках
07.11.2025
Аллею Славы в честь участников СВО открыли в подмосковных Химках
Аллею Славы в честь участников СВО открыли в подмосковных Химках - РИА Новости, 07.11.2025
Аллею Славы в честь участников СВО открыли в подмосковных Химках
Аллею Славы, посвященную землякам-героям специальной военной операции, открыли в Химках, сообщает пресс-служба администрации округа. РИА Новости, 07.11.2025
химки (городской округ в московской области)
химки (городской округ в московской области)
химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Аллею Славы в честь участников СВО открыли в подмосковных Химках

В Химках создали Аллею Славы в честь участников СВО

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Аллею Славы, посвященную землякам-героям специальной военной операции, открыли в Химках, сообщает пресс-служба администрации округа.
Аллея появилась на территории научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина. Она находится рядом с памятником одному из лучших советских самолетов-истребителей времен Великой Отечественной войны — Ла-5.
Среди участников — руководство "Роскосмоса", работники предприятия, волонтеры, мотоциклисты клуба "Ночные волки", представители "Боевого братства" и других организаций. Вместе они высадили деревья, как символ веры в победу и напоминание о мужестве и стойкости защитников Отечества.
"Мы обязаны помнить о героях прошлого и настоящего, передавать эту память из поколения в поколение. Наша главная задача сейчас — делать все возможное, чтобы бойцы на передовой и их семьи здесь, в тылу, чувствовали нашу поддержку", — отметила глава Химок Елена Землякова.
Место для аллеи выбрано не случайно. Самолеты конструктора Семена Лавочкина считаются основными истребителями ВОВ. Боевое крещение Ла-5 получил 14 августа 1942 года в бою в районе Ульяново — Сухиничи — Козельск. Советские летчики в 27 воздушных боях сбили 16 самолетов противника. Ла-5 стал памятником отважным летчикам и труженикам тыла, которые работали для Победы.
Более 300 жителей Химок написали Большой этнографический диктант
4 ноября, 12:06
Химки (городской округ в Московской области)
 
 
