https://ria.ru/20251107/aktsii-2053338323.html
Акции "Лукойла" утром подешевели после отказа Gunvor покупать активы
Акции "Лукойла" утром подешевели после отказа Gunvor покупать активы - РИА Новости, 07.11.2025
Акции "Лукойла" утром подешевели после отказа Gunvor покупать активы
Акции "Лукойла" лидируют в падении среди "голубых фишек" на открытии утренних фондовых торгов в России, теряя более 4%, после заявления трейдера Gunvor об... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T07:33:00+03:00
2025-11-07T07:33:00+03:00
2025-11-07T07:33:00+03:00
экономика
россия
сша
лукойл
gunvor group
московская биржа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843392183_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_b16c651bce235638a414f286f7ca2563.jpg
https://ria.ru/20251106/bolgariya-2053211953.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843392183_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_02d0666ca878cb20d8772829395eb6e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сша, лукойл, gunvor group, московская биржа
Экономика, Россия, США, ЛУКОЙЛ, Gunvor Group, Московская биржа
Акции "Лукойла" утром подешевели после отказа Gunvor покупать активы
Акции "Лукойла" утром подешевели на 4% после отказа Gunvor покупать активы