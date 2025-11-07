Рейтинг@Mail.ru
Акции "Лукойла" утром подешевели после отказа Gunvor покупать активы - РИА Новости, 07.11.2025
07:33 07.11.2025
Акции "Лукойла" утром подешевели после отказа Gunvor покупать активы
Акции "Лукойла" утром подешевели после отказа Gunvor покупать активы
Акции "Лукойла" лидируют в падении среди "голубых фишек" на открытии утренних фондовых торгов в России, теряя более 4%, после заявления трейдера Gunvor об... РИА Новости, 07.11.2025
Акции "Лукойла" утром подешевели после отказа Gunvor покупать активы

Акции "Лукойла" утром подешевели на 4% после отказа Gunvor покупать активы

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Акции "Лукойла" лидируют в падении среди "голубых фишек" на открытии утренних фондовых торгов в России, теряя более 4%, после заявления трейдера Gunvor об отказе приобретать зарубежные активы нефтяной компании, следует из данных Московской биржи.
К 7.20 мск акции "Лукойла" падают в цене на 3,11%, относительно предыдущего открытия, до 5284 рубля, а минутами ранее - на 4,2% до 5223 рубля. Индекс Мосбиржи в то же время снижается на 0,2%.
Ранее "Лукойл", подпавший под санкции в США, заявил, что получил от Gunvor Group предложение о приобретении Lukoil International GmbH, владеющего зарубежными активами группы "Лукойл. Но затем компания Gunvor заявила, что отзывает предложение о покупке этих активов.
