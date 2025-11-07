Аэропорт в Льеже приостановил работу из-за беспилотника

https://ria.ru/20251107/aeroport-2053356357.html
Аэропорт бельгийского города Льеж приостановил работу в пятницу утром из-за обнаружения беспилотника в небе, сообщает информагентство Belga. РИА Новости, 07.11.2025
Belga: аэропорт в Льеже приостановил работу из-за появления БПЛА в небе