Аэропорт в Льеже приостановил работу из-за беспилотника - РИА Новости, 07.11.2025
10:02 07.11.2025 (обновлено: 10:30 07.11.2025)
Аэропорт в Льеже приостановил работу из-за беспилотника
Аэропорт в Льеже приостановил работу из-за беспилотника
Аэропорт бельгийского города Льеж приостановил работу в пятницу утром из-за обнаружения беспилотника в небе, сообщает информагентство Belga.
в мире, льеж
В мире, Льеж
Аэропорт в Льеже приостановил работу из-за беспилотника

Belga: аэропорт в Льеже приостановил работу из-за появления БПЛА в небе

© РИА Новости / Александр Кряжев
Самолет в небе
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Самолет в небе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 7 ноя - РИА Новости. Аэропорт бельгийского города Льеж приостановил работу в пятницу утром из-за обнаружения беспилотника в небе, сообщает информагентство Belga.
"По информации авиадиспетчера Skeyes, в пятницу утром вновь пришлось остановить воздушное движение в аэропорту Льежа из-за появления беспилотника", - указывается в сообщении.
По имеющейся информации, дрон был замечен над зданием почтовой службы FedEx в районе шести утра по местному времени (8.00 мск), по состоянию на 8.00 (10.00 мск) аэропорт не осуществляет выпуск и прием воздушных судов.
Накануне вечером из-за БПЛА в очередной раз на полчаса останавливалась работа брюссельского аэропорта.
Аэропорт Брюсселя возобновил полеты, приостановленные из-за дрона
