Более 30 предпринимателей из Москвы получили знак "Социальное предприятие"
06.11.2025
Более 30 предпринимателей из Москвы получили знак "Социальное предприятие"
Более 30 предпринимателей из Москвы получили знак "Социальное предприятие"
Более 30 предпринимателей из Москвы получили знак "Социальное предприятие"

Свыше 30 предпринимателей из Москвы получили право на спецмаркировку

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Более 30 московских предпринимателей получили право маркировать свою продукцию знаком "Социальное предприятие. Больше чем бизнес", сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Отмечается, что эта маркировка указывает на то, что бренд реализует социально значимые инициативы. Чтобы получить отличительный знак, нужно подать заявку на сайте учредителя – Фонда поддержки социальных проектов.
По словам заместителя мэра Москвы в правительстве столицы — руководителя аппарата мэра и правительства города Натальи Сергуниной, эмблема подчеркнет социальную значимость инициатив брендов.
"Такой формат впервые протестировали в онлайн-шоуруме "Сделано в Москве". Специальный знак уже получили больше 30 столичных предпринимателей", – приводят на официальном сайте мэра Москвы слова Сергуниной.
Применять маркировку можно в двух вариантах — в электронном формате на сайтах и в виде стикера в офисе компании или магазинах.
Пилотный этап проекта прошел весной этого года в онлайн-шоуруме "Сделано в Москве". В нем появились фильтр "Социальное предприятие" и специальная эмблема в карточках товаров. Успешный опыт решено масштабировать – теперь проект расширят на все профильные организации столицы и других регионов.
Использовать знак могут предприниматели, которые уже включены в реестр социальных предпринимателей России. Тем же, у кого такого статуса пока нет, поможет сервис самодиагностики "Пользамер".
"Знак "Социальное предприятие. Больше чем бизнес" – это не просто маркировка. Мы создаем полноценный бренд, который живет в самых разных форматах. Помимо регистрации в Роспатенте, мы проводим ежегодный форум, учреждаем специальные номинации в отраслевых конкурсах, активно представляем знак на массовых мероприятиях и ведем постоянную просветительскую работу в соцсетях и СМИ", – подчеркнула директор фонда поддержки социальных проектов Наталья Кремнева.
По ее словам, конечная цель заключается в том, чтобы каждый узнавал эту эмблему и понимал, что за ней стоит история реального социального воздействия.
Важность маркировки подтверждается мнением предпринимательского сообщества. По оценкам представителей сектора, подобный индикатор способствует росту аудитории. Как показывают наблюдения, 70% потребителей обращают внимание на специальные обозначения.
