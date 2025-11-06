https://ria.ru/20251106/zelenskiy-2053307798.html
Зеленский готовит новые санкции против работающих в России украинцев
Зеленский готовит новые санкции против работающих в России украинцев - РИА Новости, 06.11.2025
Зеленский готовит новые санкции против работающих в России украинцев
Киев готовит очередные санкции против граждан Украины, работающих в России, заявил в четверг Владимир Зеленский. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T22:41:00+03:00
2025-11-06T22:41:00+03:00
2025-11-06T22:41:00+03:00
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652564_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a367a652213bc576b0882161ff8a4b9.jpg
https://ria.ru/20250525/zelenskij-2018996917.html
украина
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652564_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_99be080d71bc0b0b8b9153c3a0481bf0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский
Зеленский готовит новые санкции против работающих в России украинцев
Зеленский пообещал ввести новые санкции против работающих в РФ граждан Украины