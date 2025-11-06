https://ria.ru/20251106/zavod-2053193711.html
Шапша принял участие в открытии завода кабеленесущих систем IEK GROUP
06.11.2025
Шапша принял участие в открытии завода кабеленесущих систем IEK GROUP
Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в открытии завода кабеленесущих систем компании IEK GROUP в Балабаново. РИА Новости, 06.11.2025
КАЛУГА, 6 ноя – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в открытии завода кабеленесущих систем компании IEK GROUP в Балабаново.
"В Балабаново открыли новый завод кабеленесущих систем компании IEK GROUP. Это один из российских лидеров в своей сфере. Десять производственных комплексов по всей стране. Мы благодарны руководству компании за принятое решение разместить новый завод в Калужской области. Инвестиции в проект составили 2 миллиарда рублей", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
Он отметил, что специализация завода - кабеленесущие системы для создания безопасных и надежных сетей электроснабжения, связи и автоматизации. Эта продукция востребована в промышленности, энергетике, строительстве, на транспорте, в нефтегазовой отрасли, подчеркнул Шапша.
Губернатору показали производство. По его словам, там пять производственных линий, высокая степень автоматизации. У предприятия серьезные перспективы развития, а также планы по кооперации с калужскими предприятиями, отметил Шапша, пообещав, что правительство региона окажет всю необходимую поддержку.
"Калужская область – один из лидеров промышленного развития в стране. За девять месяцев у нас почти 14%-ный рост производства. Создаём условия для развития промышленности, особое внимание - созданию высокотехнологичных, импортозамещающих производств", - подчеркнул глава региона.
Новое предприятие – это дополнительные налоги в бюджет региона, возможности для развития территорий, добавил Шапша.