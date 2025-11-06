Рейтинг@Mail.ru
Средняя зарплата тренеров-преподавателей превысила 68 тысяч рублей - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:01 06.11.2025 (обновлено: 19:06 06.11.2025)
https://ria.ru/20251106/zarplata-2053269029.html
Средняя зарплата тренеров-преподавателей превысила 68 тысяч рублей
Средняя зарплата тренеров-преподавателей превысила 68 тысяч рублей - РИА Новости, 06.11.2025
Средняя зарплата тренеров-преподавателей превысила 68 тысяч рублей
Средняя зарплата тренеров-преподавателей увеличилась в 2024 году до 68,5 тысяч рублей, доложил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Тульской области и... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T19:01:00+03:00
2025-11-06T19:06:00+03:00
россия
тульская область
дмитрий миляев
владимир путин
зарплаты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155248/33/1552483317_0:134:2428:1500_1920x0_80_0_0_023aee305aacd350a0df49bc7fea2bf4.jpg
https://ria.ru/20251106/kravtsov-2053267979.html
россия
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155248/33/1552483317_59:0:2059:1500_1920x0_80_0_0_bb3fd2ff7d9747933cda37a31726e5f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, тульская область, дмитрий миляев, владимир путин, зарплаты
Россия, Тульская область, Дмитрий Миляев, Владимир Путин, Зарплаты
Средняя зарплата тренеров-преподавателей превысила 68 тысяч рублей

Миляев: средняя зарплата тренеров-преподавателей выросла до 68,5 тысячи рублей

© РИА Новости / Алексей КуденкоУрок физкультуры в школе
Урок физкультуры в школе - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Урок физкультуры в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Средняя зарплата тренеров-преподавателей увеличилась в 2024 году до 68,5 тысяч рублей, доложил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Тульской области и глава комиссии Госсовета по спорту Дмитрий Миляев на заседании совета по развитию физической культуры и спорта.
«
"За два года реализации закона о гармонизации рост средней заработной платы тренера-преподавателя составил 42%, увеличившись в 2024 году до 68,5 тысяч рублей", - сказал Миляев.
Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Кравцов предложил провести всероссийский съезд учителей физкультуры
Вчера, 18:58
 
РоссияТульская областьДмитрий МиляевВладимир ПутинЗарплаты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала