Средняя зарплата тренеров-преподавателей превысила 68 тысяч рублей

САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Средняя зарплата тренеров-преподавателей увеличилась в 2024 году до 68,5 тысяч рублей, доложил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Тульской области и глава комиссии Госсовета по спорту Дмитрий Миляев на заседании совета по развитию физической культуры и спорта.