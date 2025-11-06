Рейтинг@Mail.ru
На Западе нашли рецепт защиты от "российской угрозы"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:38 06.11.2025
На Западе нашли рецепт защиты от "российской угрозы"
Так называемая "российская угроза" является искусственно созданной проблемой, и Россию следует оставить в покое, пишет словацкое издание Slovo. РИА Новости, 06.11.2025
На Западе нашли рецепт защиты от "российской угрозы"

Slovo: "российская угроза" исчезнет, если Европа оставит Россию в покое

Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Так называемая "российская угроза" является искусственно созданной проблемой, и Россию следует оставить в покое, пишет словацкое издание Slovo.
"Самое простое решение этой искусственно созданной проблемы— оставить русских наконец в покое. У русских есть полное право на собственную безопасность, никто не вправе их игнорировать, когда они хотят переговоров, и при этом угрожать и провоцировать их, когда они не хотят отказываться от собственной независимости и не отдают свою страну на разграбление", — сообщается в материале.
В публикации отметили, что Россия начала специальную военную операцию (СВО) на Украине в ответ на многочисленные и систематические угрозы и провокации со стороны Запада.
"А Запад это интерпретирует как "российскую угрозу". Теперь она превратилась в главный бизнес-проект западных милитаристов. Членам западного "суперкласса" дурно от одной мысли, что им придется отказаться от конфликтной и агрессивной политики гегемонии и колониального грабежа. От этих жутких перспектив они не могут ни есть, ни спать", — подчеркнули в статье.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
