Рейтинг@Mail.ru
Запад всегда хотел уничтожить Россию, заявил глава департамента МИД - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:53 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/zapad-2053185235.html
Запад всегда хотел уничтожить Россию, заявил глава департамента МИД
Запад всегда хотел уничтожить Россию, заявил глава департамента МИД - РИА Новости, 06.11.2025
Запад всегда хотел уничтожить Россию, заявил глава департамента МИД
Запад всегда хотел уничтожить Россию, но ничем хорошим это для него не закончится, заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T13:53:00+03:00
2025-11-06T13:53:00+03:00
россия
брюссель
кирилл логвинов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959852057_80:0:3721:2048_1920x0_80_0_0_86e22b8115a3caf0ba8bb23cab08c11a.jpg
https://ria.ru/20251106/peskov-2053181632.html
россия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959852057_535:0:3266:2048_1920x0_80_0_0_1390c708ce5a9c518b1e14b317cd92e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, брюссель, кирилл логвинов
Россия, Брюссель, Кирилл Логвинов
Запад всегда хотел уничтожить Россию, заявил глава департамента МИД

Логвинов: желание Запада уничтожить Россию ничем хорошим для него не закончится

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Запад всегда хотел уничтожить Россию, но ничем хорошим это для него не закончится, заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.
"Я не так давно вернулся из Брюсселя, где я много лет проработал. Действительно, изначально ставилась задача - и она по-прежнему стоит — уничтожить нашу страну, сделать нашу с вами жизнь невыносимой, чтобы мы были изолированы", — сказал Логвинов на Ялтинском международном форуме.
По его словам, жизнь Запад ничему не учит, а правда на нашей стороне.
"Что может остановить западное меньшинство от навязчивой идеи нанести нам стратегическое поражение, (сказать — ред.) достаточно сложно… Понятно, что ничем хорошим это для них не закончится", — отметил Логвинов.
Президент Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Песков назвал истерикой реакцию Запада на слова Путина о ядерных испытаниях
Вчера, 13:26
 
РоссияБрюссельКирилл Логвинов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала