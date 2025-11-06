МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Запад всегда хотел уничтожить Россию, но ничем хорошим это для него не закончится, заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

"Я не так давно вернулся из Брюсселя , где я много лет проработал. Действительно, изначально ставилась задача - и она по-прежнему стоит — уничтожить нашу страну, сделать нашу с вами жизнь невыносимой, чтобы мы были изолированы", — сказал Логвинов на Ялтинском международном форуме.

По его словам, жизнь Запад ничему не учит, а правда на нашей стороне.