Запад всегда хотел уничтожить Россию, заявил глава департамента МИД
Запад всегда хотел уничтожить Россию, заявил глава департамента МИД
2025-11-06T13:53:00+03:00
россия
брюссель
кирилл логвинов
россия
брюссель
Новости
ru-RU
россия, брюссель, кирилл логвинов
Россия, Брюссель, Кирилл Логвинов
Логвинов: желание Запада уничтожить Россию ничем хорошим для него не закончится
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Запад всегда хотел уничтожить Россию, но ничем хорошим это для него не закончится, заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.
"Я не так давно вернулся из Брюсселя
, где я много лет проработал. Действительно, изначально ставилась задача - и она по-прежнему стоит — уничтожить нашу страну, сделать нашу с вами жизнь невыносимой, чтобы мы были изолированы", — сказал Логвинов
на Ялтинском международном форуме.
По его словам, жизнь Запад ничему не учит, а правда на нашей стороне.
"Что может остановить западное меньшинство от навязчивой идеи нанести нам стратегическое поражение, (сказать — ред.) достаточно сложно… Понятно, что ничем хорошим это для них не закончится", — отметил Логвинов.