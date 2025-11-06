Многие западные СМИ исказили слова Путина на Совбезе, заявил Песков

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Многие западные СМИ не гнушаются передергиванием слов президента России Владимира Путина на прошедшем Совбезе, заявил журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
"Да, это, несмотря на все наши разъяснения, несмотря на четкие формулировки президента, это продолжение такой достаточно эмоциональной, излишне эмоциональной реакции западных СМИ. Многие не гнушаются просто тем, чтобы передергивать смысл сказанного", - ответил Песков.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.
В среду президент России Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ, министр обороны Андрей Белоусов во время совещания заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне "Новая Земля". Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.