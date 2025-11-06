Рейтинг@Mail.ru
Многие западные СМИ исказили слова Путина на Совбезе, заявил Песков - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/zapad-2053181308.html
Многие западные СМИ исказили слова Путина на Совбезе, заявил Песков
Многие западные СМИ исказили слова Путина на Совбезе, заявил Песков - РИА Новости, 06.11.2025
Многие западные СМИ исказили слова Путина на Совбезе, заявил Песков
Многие западные СМИ не гнушаются передергиванием слов президента России Владимира Путина на прошедшем Совбезе, заявил журналистам пресс-секретарь главы РФ... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T13:24:00+03:00
2025-11-06T13:24:00+03:00
в мире
россия
сша
владимир путин
дмитрий песков
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053009967_0:0:3176:1788_1920x0_80_0_0_a0529718fb2050fc39d987bedff8a6f9.jpg
https://ria.ru/20251106/reaktsiya-2053178653.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053009967_447:0:3176:2047_1920x0_80_0_0_d09cbe93662c9885581178cff47c620d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Многие западные СМИ исказили слова Путина на Совбезе, заявил Песков

Песков: Запад не гнушается передергиванием слов Путина на Совбезе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Многие западные СМИ не гнушаются передергиванием слов президента России Владимира Путина на прошедшем Совбезе, заявил журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Журналисты спросили Пескова, обратили ли в Кремле внимание на реакцию западных СМИ на заседание Совбеза, которое провел Путин. Они поинтересовались, есть ли опасность в том, что западные СМИ не так услышали слова президента РФ и интерпретировали это как указания к началу ядерного испытания.
"Да, это, несмотря на все наши разъяснения, несмотря на четкие формулировки президента, это продолжение такой достаточно эмоциональной, излишне эмоциональной реакции западных СМИ. Многие не гнушаются просто тем, чтобы передергивать смысл сказанного", - ответил Песков.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.
В среду президент России Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ, министр обороны Андрей Белоусов во время совещания заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне "Новая Земля". Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Песков ответил на вопрос о реакции от США на прошедшее заседание Совбеза
Вчера, 13:15
 
В миреРоссияСШАВладимир ПутинДмитрий ПесковДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала