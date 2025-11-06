Захарова призвала Рютте озвучить правила, которые якобы нарушает Россия

МОСКВА, 6 ноября - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила генеральному секретарю НАТО Марку Рютте опубликовать полный список так называемых “глобальных правил”, в нарушении которых тот безосновательно обвинил Россию.
“Во-первых, о каких таких "глобальных правилах" идёт речь? Просьба опубликовать на сайте НАТО их полный список. Пока же никто не знает, о каких "правилах" говорит Рютте”, - написала она в своем Telegram-канале.
Во-вторых, указала Захарова, Россия, как и Китай, а также Мировое большинство всегда декларировали приверженность международному праву. Его НАТО как раз неоднократно нарушало своими агрессивными действиями и нелегитимными коалициями, отметила она, напомнив о вторжении в Ирак, бомбардировках Югославии и других.
“В-третьих, не помню, чтобы кто-то из стран-членов НАТО заявлял о том, что прекращает сотрудничество, например, с упомянутым Рютте Китаем. На днях прошёл американо-китайский саммит – не слышала, чтобы Рютте критиковал за это Президента США”, - подчеркнула она.