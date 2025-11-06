Рейтинг@Mail.ru
Захарова призвала Рютте озвучить правила, которые якобы нарушает Россия - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:19 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/zaharova-2053179489.html
Захарова призвала Рютте озвучить правила, которые якобы нарушает Россия
Захарова призвала Рютте озвучить правила, которые якобы нарушает Россия - РИА Новости, 06.11.2025
Захарова призвала Рютте озвучить правила, которые якобы нарушает Россия
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила генеральному секретарю НАТО Марку Рютте опубликовать полный список так называемых “глобальных... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T13:19:00+03:00
2025-11-06T13:19:00+03:00
в мире
россия
китай
москва
марк рютте
мария захарова
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588641937_0:205:3260:2039_1920x0_80_0_0_dd3c32ec1db7b61e0942e6b904ce8ec0.jpg
https://ria.ru/20251106/nato-2053135603.html
https://ria.ru/20250702/zakharova-2026813488.html
россия
китай
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588641937_529:0:3260:2048_1920x0_80_0_0_3a70a185bea8deba1fda7533bcfc3e7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, москва, марк рютте, мария захарова, нато
В мире, Россия, Китай, Москва, Марк Рютте, Мария Захарова, НАТО
Захарова призвала Рютте озвучить правила, которые якобы нарушает Россия

Захарова предложила Рютте опубликовать список правил, которые якобы нарушает РФ

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанк Мария Захарова
 Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноября - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила генеральному секретарю НАТО Марку Рютте опубликовать полный список так называемых “глобальных правил”, в нарушении которых тот безосновательно обвинил Россию.
Ранее Рютте заявил, что Россия не одинока в своих попытках якобы подорвать глобальные правила, указав, что Москва сотрудничает с Китаем, с Северной Кореей, с Ираном и другими странами.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Рютте призвал НАТО готовиться к конфронтации с Россией
Вчера, 10:24
“Во-первых, о каких таких "глобальных правилах" идёт речь? Просьба опубликовать на сайте НАТО их полный список. Пока же никто не знает, о каких "правилах" говорит Рютте”, - написала она в своем Telegram-канале.
Во-вторых, указала Захарова, Россия, как и Китай, а также Мировое большинство всегда декларировали приверженность международному праву. Его НАТО как раз неоднократно нарушало своими агрессивными действиями и нелегитимными коалициями, отметила она, напомнив о вторжении в Ирак, бомбардировках Югославии и других.
“В-третьих, не помню, чтобы кто-то из стран-членов НАТО заявлял о том, что прекращает сотрудничество, например, с упомянутым Рютте Китаем. На днях прошёл американо-китайский саммит – не слышала, чтобы Рютте критиковал за это Президента США”, - подчеркнула она.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Захарова прокомментировала высказывания Рютте о Лаврове
2 июля, 19:34
 
В миреРоссияКитайМоскваМарк РюттеМария ЗахароваНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала