Риски для ЗАЭС исходят исключительно от обстрелов ВСУ, заявили на станции

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Все риски для Запорожской АЭС исходят исключительно от обстрелов, производимых ВСУ, коллектив прилагает все усилия для безопасной эксплуатации станции, сообщила РИА Новости представитель директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.