Риски для ЗАЭС исходят исключительно от обстрелов ВСУ, заявили на станции
Риски для ЗАЭС исходят исключительно от обстрелов ВСУ, заявили на станции - РИА Новости, 06.11.2025
Риски для ЗАЭС исходят исключительно от обстрелов ВСУ, заявили на станции
Все риски для Запорожской АЭС исходят исключительно от обстрелов, производимых ВСУ, коллектив прилагает все усилия для безопасной эксплуатации станции, сообщила РИА Новости, 06.11.2025
Риски для ЗАЭС исходят исключительно от обстрелов ВСУ, заявили на станции
Яшина: все риски для ЗАЭС исходят исключительно от обстрелов со стороны ВСУ