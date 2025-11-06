Рейтинг@Mail.ru
Риски для ЗАЭС исходят исключительно от обстрелов ВСУ, заявили на станции - РИА Новости, 06.11.2025
12:40 06.11.2025 (обновлено: 12:42 06.11.2025)
Риски для ЗАЭС исходят исключительно от обстрелов ВСУ, заявили на станции
Риски для ЗАЭС исходят исключительно от обстрелов ВСУ, заявили на станции
Все риски для Запорожской АЭС исходят исключительно от обстрелов, производимых ВСУ, коллектив прилагает все усилия для безопасной эксплуатации станции, сообщила РИА Новости, 06.11.2025
Риски для ЗАЭС исходят исключительно от обстрелов ВСУ, заявили на станции

Яшина: все риски для ЗАЭС исходят исключительно от обстрелов со стороны ВСУ

Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Все риски для Запорожской АЭС исходят исключительно от обстрелов, производимых ВСУ, коллектив прилагает все усилия для безопасной эксплуатации станции, сообщила РИА Новости представитель директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
"Станция под надежным контролем. Мы прилагаем все усилия для её безопасной эксплуатации в строгом соответствии со всеми международными стандартами и нормами. Все риски исходят исключительно от обстрелов ВСУ" , - заявила Яшина.
Запад рассматривает вариант с диверсией на ЗАЭС с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов, британская НПО Chatham House уже просчитала последствия аварии, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки России. Уточняется, что, по поступающим в СВР данным, европейские натовцы призывают киевский режим изыскать возможности срочно изменить негативный ход украинского конфликта и его восприятие общественностью на Западе.
На ЗАЭС рассказали об усилиях для безопасной эксплуатации станции
Вчера, 12:35
 
