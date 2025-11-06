Рейтинг@Mail.ru
Расчеты Запада о катастрофе на ЗАЭС бесчеловечны, заявили на станции - РИА Новости, 06.11.2025
12:40 06.11.2025
Расчеты Запада о катастрофе на ЗАЭС бесчеловечны, заявили на станции
Расчеты Запада о катастрофе на ЗАЭС бесчеловечны, заявили на станции
россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), запорожская аэс
Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Запорожская АЭС
Расчеты Запада о катастрофе на ЗАЭС бесчеловечны, заявили на станции

Яшина назвала расчеты Запада о катастрофе на ЗАЭС бесчеловечными

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Расчеты коллективного Запада о катастрофе на станции и возложении вины на Россию бесчеловечны и беспрецедентны, заявила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
Запад рассматривает вариант с диверсией на ЗАЭС с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов, британская НПО Chatham House уже просчитала последствия аварии, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки России. Уточняется, что, по поступающим в СВР данным, европейские натовцы призывают киевский режим изыскать возможности срочно изменить негативный ход украинского конфликта и его восприятие общественностью на Западе.
"Расчеты коллективного Запада устроить катастрофу на ЗАЭС и переложить вину на Россию беспрецедентны и бесчеловечны" , - заявила Яшина.
Все риски для ЗАЭС исходят от обстрелов ВСУ, заявили на станции
