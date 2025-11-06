https://ria.ru/20251106/zaes-2053170734.html
Расчеты Запада о катастрофе на ЗАЭС бесчеловечны, заявили на станции
Расчеты Запада о катастрофе на ЗАЭС бесчеловечны, заявили на станции
Расчеты коллективного Запада о катастрофе на станции и возложении вины на Россию бесчеловечны и беспрецедентны, заявила РИА Новости директор по коммуникациям... РИА Новости, 06.11.2025
Расчеты Запада о катастрофе на ЗАЭС бесчеловечны, заявили на станции
