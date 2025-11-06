https://ria.ru/20251106/zaes-2053155943.html
СВР предупредила о подготовке странами Запада диверсии на ЗАЭС
СВР предупредила о подготовке странами Запада диверсии на ЗАЭС - РИА Новости, 06.11.2025
СВР предупредила о подготовке странами Запада диверсии на ЗАЭС
Западные страны готовят диверсию на ЗАЭС с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов, сообщили в Службе внешней разведки России. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T11:49:00+03:00
2025-11-06T11:49:00+03:00
2025-11-06T12:42:00+03:00
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
евросоюз
украина
россия
в мире
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053157421_0:317:3075:2047_1920x0_80_0_0_d704f85d739b7432558343f1cd501dc7.jpg
https://ria.ru/20251028/frantsiya-2051124848.html
https://ria.ru/20251006/svr-2046618006.html
https://ria.ru/20251021/voyna-2049501053.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053157421_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_6a3e59c3cde5e56126f98f132329f004.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
служба внешней разведки российской федерации (свр россии), евросоюз, украина, россия, в мире, запорожская аэс
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Евросоюз, Украина, Россия, В мире, Запорожская АЭС
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Западные страны готовят диверсию на ЗАЭС с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов, сообщили в Службе внешней разведки России.
"Предлагается осуществить крупную диверсию с жертвами среди украинцев и жителей стран Евросоюза наподобие трагедии малайзийского авиарейса МН17 в 2014 году
. В связи с этим рассматривается вариант организации диверсии на Запорожской АЭС
с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов. Во влиятельном британском НПО Chatham House уже просчитали последствия такой аварии", — говорится в заявлении.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. В октябре 2022-го объект перешел под управление российских специалистов.
По данным СВР
, с учетом розы ветров в области распространения радиации окажутся жители подконтрольных Киеву районов и граждане стран ЕС
, находящиеся рядом с западной границей Украины. Об этом свидетельствуют результаты специально проведенного компьютерного моделирования.
Западные страны планируют возложить вину за произошедшее на Россию. Таким способом европейские члены НАТО
хотят изменить негативное для них развитие украинского конфликта, пояснили в ведомстве.
"Коллективный Запад вновь готов обманывать и даже убивать украинцев и граждан западных государств с целью приписать России преступления киевского режима и оправдать русофобскую политику и усилия по разжиганию войны", — отметили в службе.
При этом Chatham House планирует заранее подготовить аргументы на случай любого развития событий и обеспечить освещение ситуации в СМИ таким образом, чтобы западная общественность заняла сторону Киева в вопросе определения виновного в случившемся, резюмировали в СВР.