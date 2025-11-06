МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Западные страны готовят диверсию на ЗАЭС с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов, сообщили в Службе внешней разведки России.

малайзийского авиарейса МН17 в 2014 году . В связи с этим рассматривается вариант организации диверсии на "Предлагается осуществить крупную диверсию с жертвами среди украинцев и жителей стран Евросоюза наподобие трагедии. В связи с этим рассматривается вариант организации диверсии на Запорожской АЭС с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов. Во влиятельном британском НПО Chatham House уже просчитали последствия такой аварии", — говорится в заявлении.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. В октябре 2022-го объект перешел под управление российских специалистов.

По данным СВР , с учетом розы ветров в области распространения радиации окажутся жители подконтрольных Киеву районов и граждане стран ЕС , находящиеся рядом с западной границей Украины. Об этом свидетельствуют результаты специально проведенного компьютерного моделирования.

Западные страны планируют возложить вину за произошедшее на Россию. Таким способом европейские члены НАТО хотят изменить негативное для них развитие украинского конфликта, пояснили в ведомстве.

"Коллективный Запад вновь готов обманывать и даже убивать украинцев и граждан западных государств с целью приписать России преступления киевского режима и оправдать русофобскую политику и усилия по разжиганию войны", — отметили в службе.