СВР предупредила о подготовке странами Запада диверсии на ЗАЭС - РИА Новости, 06.11.2025
11:49 06.11.2025 (обновлено: 12:42 06.11.2025)
СВР предупредила о подготовке странами Запада диверсии на ЗАЭС
СВР предупредила о подготовке странами Запада диверсии на ЗАЭС
Западные страны готовят диверсию на ЗАЭС с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов, сообщили в Службе внешней разведки России. РИА Новости, 06.11.2025
2025
Влада Икрамова
Влада Икрамова
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Евросоюз, Украина, Россия, В мире, Запорожская АЭС

СВР предупредила о подготовке странами Запада диверсии на ЗАЭС

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Западные страны готовят диверсию на ЗАЭС с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов, сообщили в Службе внешней разведки России.
"Предлагается осуществить крупную диверсию с жертвами среди украинцев и жителей стран Евросоюза наподобие трагедии малайзийского авиарейса МН17 в 2014 году. В связи с этим рассматривается вариант организации диверсии на Запорожской АЭС с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов. Во влиятельном британском НПО Chatham House уже просчитали последствия такой аварии", — говорится в заявлении.
Французские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Франция готовится ввести военных на Украину, сообщила СВР
28 октября, 11:34

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. В октябре 2022-го объект перешел под управление российских специалистов.

По данным СВР, с учетом розы ветров в области распространения радиации окажутся жители подконтрольных Киеву районов и граждане стран ЕС, находящиеся рядом с западной границей Украины. Об этом свидетельствуют результаты специально проведенного компьютерного моделирования.
Лондон - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
СВР предупредила о подготовке Лондоном новой антироссийской провокации
6 октября, 13:07
Западные страны планируют возложить вину за произошедшее на Россию. Таким способом европейские члены НАТО хотят изменить негативное для них развитие украинского конфликта, пояснили в ведомстве.
"Коллективный Запад вновь готов обманывать и даже убивать украинцев и граждан западных государств с целью приписать России преступления киевского режима и оправдать русофобскую политику и усилия по разжиганию войны", — отметили в службе.
При этом Chatham House планирует заранее подготовить аргументы на случай любого развития событий и обеспечить освещение ситуации в СМИ таким образом, чтобы западная общественность заняла сторону Киева в вопросе определения виновного в случившемся, резюмировали в СВР.
Военные НАТО - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Глава СВР раскрыл детали подготовки НАТО к войне с Россией
21 октября, 03:17
 
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)ЕвросоюзУкраинаРоссияВ миреЗапорожская АЭС
 
 
