В Харькове прогремел взрыв

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг в Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Харькове был слышен взрыв, возможно, за пределами города", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Харьковской области звучит более четырех часов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.