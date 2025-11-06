Рейтинг@Mail.ru
17:02 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/vystavka-2053223703.html
Выставка "РусАртСтиль" пройдет в Москве с 19 по 23 ноября
выставки
Выставки
© Фото предоставлено организаторами выставки "РусАртСтиль"Выставка "РусАртСтиль"
Выставка РусАртСтиль - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Фото предоставлено организаторами выставки "РусАртСтиль"
Выставка "РусАртСтиль"
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Юбилейная выставка народных мастеров, художников и дизайнеров России "РусАртСтиль" пройдет в Москве с 19 по 23 ноября, сообщают организаторы.
Отмечается, что основной задачей проекта является создание живого симбиоза традиций и инноваций. Посетители увидят, как богатое культурное наследие страны соединяется с тенденциями, технологиями, темами и трендами сегодняшнего дня.
Более 250 мастеров из 37 регионов привезут свои работы в Москву. Мастера покажут авторскую керамику, фарфор, лаковую миниатюру, эмальерное искусство, художественные изделия из стекла, металла, камня, кожи, резьбу по дереву и кости, а также другие работы.
Для гостей выставки приготовлено много сюрпризов. Так, мастер Григорий Мишин представит свои скульптуры из бересты о старой Москве с ее обывателями, а также работы, посвященные СВО. Коллекцию покажет и дизайнер Татьяна Смирнова. Среди других участников – художник Мария Барковская и мануфактура ватной игрушки с коллекцией "Ярмарка". А 21 и 22 ноября в рамках выставки пройдет салон "Территория российской моды". Дизайнеры и модельеры покажут новые коллекции авторской одежды и аксессуаров, в том числе с использованием национальных мотивов, а также молодежную линейку одежды с элементами русского кроя.
В музыкальной программе выставки "РусАртСтиль" заявлено множество исполнителей. Так, 22 ноября мастер игры на гуслях Кирилл Богомилов даст интерактивный концерт, где познакомит со звучанием гуслей с клавишами, с педалями и басами, колесной лиры, звучащих пеньков из леса, мультихорд и других инструментов. На многих из них посетители смогут поиграть самостоятельно в рамках специального мастер-класса.
Гости мероприятия смогут попробовать свои силы в создании игрушек и брошей из войлока, освоить технику создания ватной игрушки и ювелирной точечной росписи. Кроме того, посетителей научат изготавливать крафтовые подарочные пакеты с использованием красочной уфтюжской росписи. С мастерами традиционных русских ремесел студии "Гуслица" гости смогут создать авторскую матрешку, повысить мастерство в технике выжигания, резьбы и росписи по дереву.
В рамках деловой программы будут подняты различные темы. Среди них – "Искусственный интеллект в руках народных умельцев", "Культурный код как инструмент продвижения творческих коллекций", "Творческая трансформация русского культурного кода в современном моделировании против антимоды Запада" и другие.
Также все дни будет работать салон "ЭкоВкусно" с отечественными фермерскими продуктами, крафтовыми сырами, кондитерскими изделиями, продуктами пчеловодства.
 
