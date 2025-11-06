Студенты Московского Государственного педагогического университета во время занятий. Архивное фото

Студенты Московского Государственного педагогического университета во время занятий

В Минобрнауки назвали сроки перехода вузов на новую модель образования

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев заявил, что 2027 год должен стать годом системного, общего перехода вузов на новую модель высшего образования.

« "Мы ориентируемся на то, что 2027 год станет годом системного, общего перехода на новую модель высшего образования", - сказал Афанасьев на Всероссийском совещании деканов и заведующих кафедрами исторических факультетов вузов России

Он добавил, что министерство готовит системные изменения, которые требуют внесений изменений в закон об образовании.