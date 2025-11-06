Рейтинг@Mail.ru
В Минобрнауки назвали сроки перехода вузов на новую модель образования
19:55 06.11.2025
В Минобрнауки назвали сроки перехода вузов на новую модель образования
Замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев заявил, что 2027 год должен стать годом системного, общего перехода вузов на новую модель высшего образования. РИА Новости, 06.11.2025
россия, владимир путин, московский авиационный институт, мисис, московский педагогический государственный университет
В Минобрнауки назвали сроки перехода вузов на новую модель образования

Студенты Московского Государственного педагогического университета во время занятий
Студенты Московского Государственного педагогического университета во время занятий. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев заявил, что 2027 год должен стать годом системного, общего перехода вузов на новую модель высшего образования.
"Мы ориентируемся на то, что 2027 год станет годом системного, общего перехода на новую модель высшего образования", - сказал Афанасьев на Всероссийском совещании деканов и заведующих кафедрами исторических факультетов вузов России.
Он добавил, что министерство готовит системные изменения, которые требуют внесений изменений в закон об образовании.
"Законопроект соответствующий подготовлен, проходит закрытое пока обсуждение, будет вынесен на общее обсуждение", - заключил замминистра.
В соответствии с указом президента России Владимира Путина осуществляется совершенствование национальной системы высшегоо бразования. В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть университетов (Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет). В рамках "пилота" студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Нарышкин: уровень знаний истории у студентов российских вузов вырос
11 октября, 11:24
 
РоссияВладимир ПутинМосковский авиационный институтМИСиСМосковский педагогический государственный университет
 
 
