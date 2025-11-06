Рейтинг@Mail.ru
Дважды судимый экс-чиновник командует 159 бригадой ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
20:51 06.11.2025
Дважды судимый экс-чиновник командует 159 бригадой ВСУ
Дважды судимый экс-чиновник командует 159 бригадой ВСУ

Командир 159-й бригады ВСУ Демчук имеет две судимости за мошенничество

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Командир 159 механизированной бригады ВСУ Александр Демчук имеет две судимости за мошенничество и подлог, которые он совершал за время работы на госслужбе, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Ранее Демчук занимал должность руководителя аппарата государственной службы Николаевской областной государственной администрации, отметил собеседник агентства.
«
"За время нахождения на госслужбе Демчук успел прославиться не с лучшей стороны. За ним имеются две судимости по ст. 366 ч. "Служебный подлог" и ст.222 ч.1 "Мошенничество с финансовыми ресурсами". То есть по тем статьям, по которым обычно проходят мелкие вороватые чиновники", - сказал собеседник.
С началом СВО Демчук, по его словам, решил "обелить репутацию вора и коррупционера" и через своего знакомого бывшего начальника генштаба ВСУ генерала Виктора Муженко устроился командиром 23 батальона, который в интенсивных боевых действиях не участвовал.
"Отсидевшись в Киеве, Демчук поступил в Национальный университет обороны и, получив звание полковника, возглавил 159 отдельную механизированную ВСУ. Там его уже ждал сюрприз в лице уголовников, отказников, калек и прочих отбросов украинского общества, под стать назначенному комбригу", - сказал представитель силовых структур.
ВСУ растеряли в "мясных штурмах" элитное подразделение
3 ноября, 20:32
ВСУ растеряли в "мясных штурмах" элитное подразделение
