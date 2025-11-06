"Потери высокие". СМИ рассказали о катастрофе в рядах ВСУ

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Росту случаев дезертирства в рядах ВСУ способствует высокий уровень смертности в украинских подразделениях, пишет Military Watch Magazine.
«
"Основной причиной как дезертирства, так и нехватки личного состава стали чрезвычайно высокие потери в боевых подразделениях, которые в частях с призывниками достигали 80–90 процентов", — говорится в публикации.
В конце октября украинское издание "Слово и дело" со ссылкой на данные офиса генпрокурора сообщало, что сентябрь стал вторым с начала года месяцем по количеству заведенных дел о самовольном оставлении части на Украине, было возбуждено почти 17,2 тысячи дел.
В сентябре украинский журналист Владимир Бойко, который специализируется на теме дезертирства, сообщил, что почти 143 тысячи случаев дезертирства и самовольного оставления части зарегистрировано за первые восемь месяцев 2025 года в ВСУ, а с февраля 2022-го их было уже более 265 тысяч.