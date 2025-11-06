Рейтинг@Mail.ru
"Потери высокие". СМИ рассказали о катастрофе в рядах ВСУ
14:00 06.11.2025 (обновлено: 14:50 06.11.2025)
"Потери высокие". СМИ рассказали о катастрофе в рядах ВСУ
Росту случаев дезертирства в рядах ВСУ способствует высокий уровень смертности в украинских подразделениях, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 06.11.2025
"Потери высокие". СМИ рассказали о катастрофе в рядах ВСУ

MWM: высокий уровень потерь в рядах ВСУ способствует росту случаев дезертирства

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Росту случаев дезертирства в рядах ВСУ способствует высокий уровень смертности в украинских подразделениях, пишет Military Watch Magazine.
"Основной причиной как дезертирства, так и нехватки личного состава стали чрезвычайно высокие потери в боевых подразделениях, которые в частях с призывниками достигали 80–90 процентов", — говорится в публикации.
Рютте дерзко высказался о Путине после заседания Совбеза
Рютте дерзко высказался о Путине после заседания Совбеза
Вчера, 10:10
В конце октября украинское издание "Слово и дело" со ссылкой на данные офиса генпрокурора сообщало, что сентябрь стал вторым с начала года месяцем по количеству заведенных дел о самовольном оставлении части на Украине, было возбуждено почти 17,2 тысячи дел.
В сентябре украинский журналист Владимир Бойко, который специализируется на теме дезертирства, сообщил, что почти 143 тысячи случаев дезертирства и самовольного оставления части зарегистрировано за первые восемь месяцев 2025 года в ВСУ, а с февраля 2022-го их было уже более 265 тысяч.
"Игра с огнем". В Финляндии забили тревогу из-за заявления Путина
"Игра с огнем". В Финляндии забили тревогу из-за заявления Путина
Вчера, 09:49
 
