ВСУ за сутки атаковали восемь районов Белгородской области

БЕЛГОРОД, 6 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали восемь районов Белгородской области более 40 беспилотниками, один человек погиб, двое обратились за медицинской помощью, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.