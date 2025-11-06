ВСУ за сутки атаковали восемь районов Белгородской области

БЕЛГОРОД, 6 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали восемь районов Белгородской области более 40 беспилотниками, один человек погиб, двое обратились за медицинской помощью, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.
По информации Гладкова, за минувшие сутки 26 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено девять снарядов и зафиксированы атаки 43 БПЛА, из них 10 дронов были сбиты и подавлены над регионом. За отчетный период различные повреждения выявлены в восьми частных домовладениях, пяти предприятиях, коммерческом объекте и 12 транспортных средствах.
"В Белгородском районе по посёлку Октябрьский, селу Толоконное и хутору Церковный совершены атаки восьми беспилотников, из которых один подавлен. В посёлке Октябрьский в результате атаки дрона на автомобиль погиб мирный житель... Вчера в больницу обратилась женщина, которая получила баротравму в результате детонации дрона в посёлке Октябрьский 3 ноября. Помощь оказана, лечение продолжает амбулаторно", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что над Алексеевским округом системой ПВО сбиты три беспилотника самолётного типа, Борисовский и Волоконовский районы атакованы тремя беспилотниками. По данным главы области, по Грайворонскому и Шебекинскому округам выпущены девять боеприпасов и нанесены удары 23 беспилотников, пять из которых подавлены, пострадал мужчина. В Краснояружском районе совершены атаки пяти беспилотников, один из которых подавлен, в Ракитянском районе посёлок Ракитное атакован беспилотником, уточнил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
