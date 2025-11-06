МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. ВСУ столкнулись с катастрофической нехваткой личного состава в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

При этом российские военные сорвали три попытки выдвижения противника в районах Андреевки, Кондратовки и Варачино, добавил он.