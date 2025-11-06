МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. ВСУ столкнулись с катастрофической нехваткой личного состава в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Из-за катастрофической нехватки личного состава на удержание позиций привлекают личный состав инженерных подразделений. В частности, в Сумскую область переброшена 26-я отдельная днепровская путевосстановительная бригада", — рассказал собеседник агентства.
При этом российские военные сорвали три попытки выдвижения противника в районах Андреевки, Кондратовки и Варачино, добавил он.
По данным Минобороны, за сутки армия нанесла поражение двум механизированным бригадам ВСУ и двум бригадам теробороны в районах населенных пунктов Павловка, Кондратовка, Алексеевка и Пролетарское.
Российские войска создали в Сумской области зону безопасности глубиной от восьми до 12 километров. Как заявил Владимир Путин, это стало результатом нападения украинских боевиков на Курскую область и последующего увеличения линии фронта на две тысячи километров.
У России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта, отметил президент.
