ВСУ переходят на новый мессенджер - РИА Новости, 06.11.2025
04:54 06.11.2025
ВСУ переходят на новый мессенджер
ВСУ переходят на новый мессенджер
Украинские военнослужащие переводят рабочее общение в мобильное приложение Sonata, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T04:54:00+03:00
2025-11-06T04:54:00+03:00
в мире
украина
вооруженные силы украины
motorola solutions
служба безопасности украины
технологии
украина
в мире, украина, вооруженные силы украины, motorola solutions, служба безопасности украины, технологии
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Motorola Solutions, Служба безопасности Украины, Технологии
ВСУ переходят на новый мессенджер

ВСУ переводят рабочее общение в мобильное приложение Sonata

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ. Архивное фото
Солдаты ВСУ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Украинские военнослужащие переводят рабочее общение в мобильное приложение Sonata, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Командирам ВСУ поступил приказ распространить среди личного состава индивидуальные QR-коды для активации мобильного приложении Sonata", — сказал собеседник агентства.
Каждый QR-код привязан к одной учётной записи, поэтому должен использоваться индивидуально, объяснил собеседник.
На основании открытых данных, РИА Новости выяснило, что производителем Sonata выступает украинская компания Dolya Communication Systems, которая является дилером и партнёром американской корпорации Motorola Solutions. Компания вошла в американско-украинский деловой совет и ей "даны полномочия на право экспорта и импорта товаров военного назначения". Ключевыми заказчиками Dolya указаны ВСУ, СБУ и Нацгвардия Украины.
Согласно информации на сайте, Sonata - это "специализированный защищенный корпоративный мессенджер для обмена текстовыми сообщениями, голосовыми и видеовызовами, а также передачи сообщений, с функциями сквозного шифрования данных".
Новшества в самой технологии нет, сообщил источник агентства. Программа может быть установлена на устройство на базе Android или IOS, обеспечивая шифрование данных, смену IMEI и MAC-адресов, защиту от взлома.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
В миреУкраинаВооруженные силы УкраиныMotorola SolutionsСлужба безопасности УкраиныТехнологии
 
 
Заголовок открываемого материала