ВСУ переходят на новый мессенджер

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Украинские военнослужащие переводят рабочее общение в мобильное приложение Sonata, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"Командирам ВСУ поступил приказ распространить среди личного состава индивидуальные QR-коды для активации мобильного приложении Sonata", — сказал собеседник агентства.

Каждый QR-код привязан к одной учётной записи, поэтому должен использоваться индивидуально, объяснил собеседник.

На основании открытых данных, РИА Новости выяснило, что производителем Sonata выступает украинская компания Dolya Communication Systems, которая является дилером и партнёром американской корпорации Motorola Solutions . Компания вошла в американско-украинский деловой совет и ей "даны полномочия на право экспорта и импорта товаров военного назначения". Ключевыми заказчиками Dolya указаны ВСУ, СБУ и Нацгвардия Украины

Согласно информации на сайте, Sonata - это "специализированный защищенный корпоративный мессенджер для обмена текстовыми сообщениями, голосовыми и видеовызовами, а также передачи сообщений, с функциями сквозного шифрования данных".