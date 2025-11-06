https://ria.ru/20251106/vsu-2053102149.html
ВСУ переходят на новый мессенджер
ВСУ переходят на новый мессенджер - РИА Новости, 06.11.2025
ВСУ переходят на новый мессенджер
Украинские военнослужащие переводят рабочее общение в мобильное приложение Sonata, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T04:54:00+03:00
2025-11-06T04:54:00+03:00
2025-11-06T04:54:00+03:00
в мире
украина
вооруженные силы украины
motorola solutions
служба безопасности украины
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_0:181:2049:1333_1920x0_80_0_0_ced05fd478959d8755e18a9d8cfeccad.jpg
https://ria.ru/20251105/vsu-2052891346.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_15:0:2032:1513_1920x0_80_0_0_6c9601966d8b89d9602320d5994b8ec4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, motorola solutions, служба безопасности украины, технологии
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Motorola Solutions, Служба безопасности Украины, Технологии
ВСУ переходят на новый мессенджер
ВСУ переводят рабочее общение в мобильное приложение Sonata
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Украинские военнослужащие переводят рабочее общение в мобильное приложение Sonata, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Командирам ВСУ
поступил приказ распространить среди личного состава индивидуальные QR-коды для активации мобильного приложении Sonata", — сказал собеседник агентства.
Каждый QR-код привязан к одной учётной записи, поэтому должен использоваться индивидуально, объяснил собеседник.
На основании открытых данных, РИА Новости выяснило, что производителем Sonata выступает украинская компания Dolya Communication Systems, которая является дилером и партнёром американской корпорации Motorola Solutions
. Компания вошла в американско-украинский деловой совет и ей "даны полномочия на право экспорта и импорта товаров военного назначения". Ключевыми заказчиками Dolya указаны ВСУ, СБУ
и Нацгвардия Украины
.
Согласно информации на сайте, Sonata - это "специализированный защищенный корпоративный мессенджер для обмена текстовыми сообщениями, голосовыми и видеовызовами, а также передачи сообщений, с функциями сквозного шифрования данных".
Новшества в самой технологии нет, сообщил источник агентства. Программа может быть установлена на устройство на базе Android или IOS, обеспечивая шифрование данных, смену IMEI и MAC-адресов, защиту от взлома.