В ВСУ не подтвердили детали о мобилизации водителя Джоли, пишут СМИ

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Сухопутные войска ВСУ не могут ни подтвердить, ни опровергнуть появившиеся подробности мобилизации в Николаеве украинского водителя голливудской актрисы Анджелины Джоли, которая приехала в подконтрольный ВСУ город Херсон, сообщает издание Politico со ссылкой на поступившее в его распоряжение заявление.