В ВСУ не подтвердили детали о мобилизации водителя Джоли, пишут СМИ
01:02 06.11.2025
В ВСУ не подтвердили детали о мобилизации водителя Джоли, пишут СМИ
Сухопутные войска ВСУ не могут ни подтвердить, ни опровергнуть появившиеся подробности мобилизации в Николаеве украинского водителя голливудской актрисы...
в мире
николаев (украина)
херсон
николаевская область
вооруженные силы украины
politico
страна.ua
николаев (украина)
херсон
николаевская область
2025
в мире, николаев (украина), херсон, николаевская область, вооруженные силы украины, politico, страна.ua
В мире, Николаев (Украина), Херсон, Николаевская область, Вооруженные силы Украины, Politico, Страна.ua
В ВСУ не подтвердили детали о мобилизации водителя Джоли, пишут СМИ

Politico: ВСУ не могут подтвердить информацию о мобилизации водителя Джоли

© Фото : соцсетиАктриса Анджелина Джоли в Херсоне
© Фото : соцсети
Актриса Анджелина Джоли в Херсоне. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Сухопутные войска ВСУ не могут ни подтвердить, ни опровергнуть появившиеся подробности мобилизации в Николаеве украинского водителя голливудской актрисы Анджелины Джоли, которая приехала в подконтрольный ВСУ город Херсон, сообщает издание Politico со ссылкой на поступившее в его распоряжение заявление.
В среду издание "Страна.ua" сообщало, что Джоли приехала в подконтрольный ВСУ город Херсон. Позднее издание сообщило, что Анджелине Джоли, приехавшей на Украину, пришлось лично вызволять одного из сопровождавших ее украинцев из военкомата в Николаевской области. Агентство УНИАН со ссылкой на источники в сухопутных войсках передавало, что попавший в военкомат в Николаевской области украинец оказался водителем актрисы Джоли и теперь готовится к военной службе по мобилизации.
В подполье назвали визит Джоли в Херсон политическим спектаклем
00:22
"Сухопутные войска ВСУ... не могут ни подтвердить, ни опровергнуть подробности произошедшего", - говорится в сообщении.
В заявлении утверждается, что информация, распространенная в СМИ, "искажена", и в настоящее время проводится расследование и выясняются все обстоятельства. Также в областном военкомате в Николаеве изданию подтвердили факт мобилизации украинца, заявив, что он был военным резервистом.
Сальдо назвал визит Джоли в Херсон украинским "антикризом"
Вчера, 18:54
 
