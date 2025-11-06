В ВСУ не подтвердили детали о мобилизации водителя Джоли, пишут СМИ

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Сухопутные войска ВСУ не могут ни подтвердить, ни опровергнуть появившиеся подробности мобилизации в Николаеве украинского водителя голливудской актрисы Анджелины Джоли, которая приехала в подконтрольный ВСУ город Херсон, сообщает издание Politico со ссылкой на поступившее в его распоряжение заявление.
В среду издание "Страна.ua" сообщало, что Джоли приехала в подконтрольный ВСУ город Херсон. Позднее издание сообщило, что Анджелине Джоли, приехавшей на Украину, пришлось лично вызволять одного из сопровождавших ее украинцев из военкомата в Николаевской области. Агентство УНИАН со ссылкой на источники в сухопутных войсках передавало, что попавший в военкомат в Николаевской области украинец оказался водителем актрисы Джоли и теперь готовится к военной службе по мобилизации.
"Сухопутные войска ВСУ... не могут ни подтвердить, ни опровергнуть подробности произошедшего", - говорится в сообщении.
В заявлении утверждается, что информация, распространенная в СМИ, "искажена", и в настоящее время проводится расследование и выясняются все обстоятельства. Также в областном военкомате в Николаеве изданию подтвердили факт мобилизации украинца, заявив, что он был военным резервистом.