На юге Афганистана началась стрельба между талибами и пакистанцами
Ограниченные боестолкновения между талибами и пакистанскими военными начались на юге Афганистана, сообщает новостной портал Tolo news.
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Ограниченные боестолкновения между талибами и пакистанскими военными начались на юге Афганистана, сообщает новостной портал Tolo news.
"Местные источники в провинции Кандагар
сообщили о боестолкновении между силами талибов и пакистанскими военными в приграничном уезде Спинбулдак", - говорится в сообщении издания, размещенном в его Telegram-канале.
По информации афганской стороны, конфликт начался после того, как пакистанские силы предприняли атаку со своей стороны границы, а силы талибов в ответ атаковали несколько пакистанских пограничных постов.
"По словам местных источников, в районе Виш, недалеко от границы, также произошла перестрелка, а некоторые источники сообщили об атаке пакистанских сил на гражданское население", - отмечает Tolo news.
В Стамбуле
в четверг открылся третий раунд переговоров между Кабулом
и Исламабадом
по мирному урегулированию ситуации на границе двух государств.