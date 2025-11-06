Рейтинг@Mail.ru
На юге Афганистана началась стрельба между талибами и пакистанцами - РИА Новости, 06.11.2025
17:12 06.11.2025
На юге Афганистана началась стрельба между талибами и пакистанцами
Ограниченные боестолкновения между талибами и пакистанскими военными начались на юге Афганистана, сообщает новостной портал Tolo news. РИА Новости, 06.11.2025
в мире
афганистан
кандагар
стамбул
афганистан
кандагар
стамбул
В мире, Афганистан, Кандагар, Стамбул
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Ограниченные боестолкновения между талибами и пакистанскими военными начались на юге Афганистана, сообщает новостной портал Tolo news.
"Местные источники в провинции Кандагар сообщили о боестолкновении между силами талибов и пакистанскими военными в приграничном уезде Спинбулдак", - говорится в сообщении издания, размещенном в его Telegram-канале.
По информации афганской стороны, конфликт начался после того, как пакистанские силы предприняли атаку со своей стороны границы, а силы талибов в ответ атаковали несколько пакистанских пограничных постов.
"По словам местных источников, в районе Виш, недалеко от границы, также произошла перестрелка, а некоторые источники сообщили об атаке пакистанских сил на гражданское население", - отмечает Tolo news.
В Стамбуле в четверг открылся третий раунд переговоров между Кабулом и Исламабадом по мирному урегулированию ситуации на границе двух государств.
Кабул - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Режим талибов не представляет Афганистан, заявили в минобороны Пакистана
2 ноября, 16:42
 
В миреАфганистанКандагарСтамбул
 
 
