https://ria.ru/20251106/vorobev-2053287364.html
Воробьев: камерами с ИИ оснащены уже 200 спортивных объектов в Подмосковье
Воробьев: камерами с ИИ оснащены уже 200 спортивных объектов в Подмосковье - РИА Новости, 06.11.2025
Воробьев: камерами с ИИ оснащены уже 200 спортивных объектов в Подмосковье
Камерами с искусственным интеллектом оснащены уже 200 спортивных объектов в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T20:10:00+03:00
2025-11-06T20:10:00+03:00
2025-11-06T20:15:00+03:00
московская область (подмосковье)
самара
россия
андрей воробьев
владимир путин
общество
новости подмосковья
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051608987_0:218:2867:1831_1920x0_80_0_0_69c6e15417aa319fb4bd8f3998873f0a.jpg
https://ria.ru/20251101/kamera-2052297403.html
московская область (подмосковье)
самара
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051608987_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_a881e505704646dee85ec0dabbc246b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), самара, россия, андрей воробьев, владимир путин, общество
Московская область (Подмосковье), Самара, Россия, Андрей Воробьев, Владимир Путин, Общество, Новости Подмосковья
Воробьев: камерами с ИИ оснащены уже 200 спортивных объектов в Подмосковье
Андрей Воробьев: камерами с ИИ оснащены уже 200 спортобъектов в Подмосковье