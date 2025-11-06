Воробьев: камерами с ИИ оснащены уже 200 спортивных объектов в Подмосковье

Рейтинг@Mail.ru
20:10 06.11.2025
московская область (подмосковье), самара, россия, андрей воробьев, владимир путин, общество
Московская область (Подмосковье), Самара, Россия, Андрей Воробьев, Владимир Путин, Общество, Новости Подмосковья
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Камерами с искусственным интеллектом оснащены уже 200 спортивных объектов в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Мы установили видеокамеры с искусственным интеллектом. Пока в 2025 году из 500 в 200 объектах мы установили видеокамеры с ИИ. Вы очень точно заметили в своем выступлении, что здесь нужно быть аккуратным, потому что есть персональные данные, а есть программа, которая работает на распознавании по силуэту. То есть нам не нужно лицо, нам нужен силуэт", - сказал Воробьев в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.
В четверг президент РФ Владимир Путин в Самаре собрал заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта. Также в ходе поездки в Самару Путин посетил физкультурно-оздоровительный комплекс "Орбита", выступил на форуме "Россия - спортивная держава" и принял участие в открытии новых спортивных объектов в России в режиме видеоконференцсвязи.
Новости Подмосковья
 
 
